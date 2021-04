Nacional encaminó su clasificación y ahora piensa en la Libertadores

Aunque no fue un gran partido para Atlético Nacional, supo ser un equipo eficaz y con eso le bastó para llevarse un triunfo que le permite pensar en el duelo de Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay, sin necesidad de estresarse por la tabla de posiciones en la Liga. El conjunto verdolaga está prácticamente clasificado entre los ocho y ahora la meta está en mantener el liderato. A continuación, cinco claves del triunfo verde sobre los naranjas en el Atanasio.

Eficacia: Aunque no logró llegar con intensidad, Atlético Nacional logró imponerse por tres goles de diferencia en un partido clave para sus aspiraciones en la Liga. Si bien no fue un equipo brillante, su juego ofensivo mejoró con respecto a los dos partidos anteriores. Jefferson Duque volvió al gol al igual que Andrés Andrade y Michael Chacón sorprendió con un gol de tiro libre.



Fortín como local: Atlético Nacional es el mejor local de la Liga, de 31 puntos, 22 los consiguió en el Atanasio. Ha disputado ocho juegos, ganó siete, empató uno. Marcó 23 goles y recibió cinco, para un rendimiento del 91,7 por ciento. Números de un equipo que basó su casa como un fortín.



Cero en su arco: Aldair Quintana logró darle confianza y solidez a su arco. El tolimense mantuvo su pórtico en cero en 14 juegos de los 35 que ha venido atajando en su etapa como verdolaga. El balance de Quintana en Nacional es de 19 triunfos, ocho empates y ocho derrotas.



Tiro libre como un arma de gol: Michael Chacón anotó de tiro libre, abriendo el marcador para Nacional, el colombo holandés logró su primer gol en el fútbol colombiano, mostrando su buena pegada. El conjunto antioqueño no marcaba un gol por esta vía por Liga desde mayo de 2019, cuando Daniel Bocanegra anotó en Palmaseca al Deportivo Cali y en el Atanasio, Nacional no anotaba de tiro libre, desde abril de 2019 cuando lo hizo Hernán Barcos, en el triunfo 4-0 sobre Patriotas Boyacá.



Sebastián Gómez imprimió liderazgo: El volante reapareció en el equipo y con él, la senda del triunfo. Desde el medio campo, Gómez logró darle seguridad y generación de juego ofensivo. Es una de las piezas claves en el esquema de Alexandre Guimarães.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8