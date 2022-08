Así se despidió Emilio Gutiérrez de Nacional: ¿hizo alguna revelación?

Una vez anunciado a Mauricio Navarro como nuevo presidente de Atlético Nacional y ratificando la salida a partir de la fecha de Emilio Gutiérrez del cargo, el ex presidente emitió un comunicado donde expresó su agradecimiento a los 15 meses que tuvo de gestión al frente del equipo antioqueño.

“Mi sueño: Conquistar con Atlético Nacional la Copa Libertadores. Eso no cambiará. A eso me trajeron, me quedé en el camino. Gracias a todos los que han hecho de estos 15 meses un camino inolvidable. Dejé atrás más de siete años de carrera con el Manchester City y City Football Group para sumarle a Atlético Nacional todo mi conocimiento y experiencia, logrando durante los últimos 15 meses los siguientes resultados entre otros: una Copa Colombia, una Liga (un título cada 7.5 meses - a la altura de los mejores de la historia de este Club), una clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores, venta de dos jugadores a Europa, récords históricos en taquillas, y un litigio con Cortuluá cuyas negociaciones lideré y nos llevaron a buen puerto”, señaló Gutiérrez.



Además, el ex dirigente indicó que “en el primer equipo, una familia. Quizás mucho más, pero me quedo con esto. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo de mí y más. De luchar día a día por las variables fundamentales que permiten construir equipos exitosos y de alto rendimiento. De facilitar que las barras, la hinchada en general, y el equipo fuéramos una sola fuerza como en los mejores tiempos”.



Finalmente, Emilio no dio detalles referentes a su salida intempestiva del equipo. Comentó que “hoy más que nunca busco fortaleza en una consigna que siempre le digo a los jugadores: ‘No nos venimos abajo, muchachos. Nunca. Encontramos el camino. ¡Vamos, todos juntos!’. Ahora junto a mi familia, encontraré un nuevo caminar. Hasta que nos volvamos a ver en la tribuna querida hinchada, y en la vida queridos compañeros de mil batallas. Ustedes saben quiénes son”.



Gutiérrez espera este año completar la licencia Pro de entrenador UEFA, curso que viene adelantando con la Federación Norirlandesa de Fútbol. Su sueño de ser entrenador está latente y espera volver en un futuro al equipo de sus amores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8