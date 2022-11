A Nacional se le complican planes con refuerzo: su club lo renovaría

Atlético Nacional busca un defensor central de experiencia para afrontar la Copa Libertadores 2023 y puso su mira en el colombiano del San Lorenzo, Cristian Zapata, quien ha firmado una buena temporada en el fútbol argentino. El mismo jugador contó semanas atrás que los verdolagas no eran los únicos interesados en el FPC.



Ahora, cuando se avecina el mercado de fichajes para 2023 y el 'papelón' de Nacional en la Liga Betplay II lo obliga tomar medidas, se conoció que la situación con Cristian Zapata se complicaría aún más porque San Lorenzo lo quiere renovar.

El periodista Julián Capera contó que el ciclón ya le comunicó su deseo de renovarlo por un año más. "San Lorenzo le ha comunicado a sus agentes la intención de renovarlo. Le han dicho a Cristian Zapata y su representante, usted lo está haciendo bien y no tome ninguna decisión, no se comprometa con nadie y nos da unos días más para presentarle una propuesta formal. Buscarían un año más".



Y agregó que "eso condiciona el interés de los equipos del FPC, hay que esperar qué pasa con la propuesta que debe llegar en los próximos días de parte de San Lorenzo".



Cabe recordar que Cristian Zapata había expresado su deseo de fichar en un grande de Colombia como Atlético Nacional, pero no descartó que su regreso al país se diera con otro equipo. Varios mostraron interés. "Todavía no lo tengo definido", dijo el defensor al Vbar de Caracol Radio, antes de terminar la temporada en Argentina. "Hay varios equipos en Colombia que están interesados y por lo que me dice mi representante, han estado hablando con ellos".



En su momento, Zapata también elogió al elenco verdolaga, de quien se dijo tenía las mejores posibilidades de ficharlo. "Nacional es un grande, un equipo histórico de Colombia, a cualquiera le gustaría estar ahí", aseguró el exjugador de Selección Colombia.