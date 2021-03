Bryan Rovira no baja los brazos y ya piensa en el duelo contra Junior

Atlético Nacional se vuelve a meter en la Liga, luego de imponerse como visitante 0-2 sobre Guaraní, por la ida de la Fase II en la Copa Libertadores 2021. El conjunto verdolaga buscará este domingo contra Junior, un triunfo que le permita afianzarse en el grupo de los ocho y superar a un rival directo. Bryan Rovira anotó el segundo gol de los antioqueños en suelo paraguayo y ahora espera que ese buen momento internacional, se pueda dar en el certamen local.

“Nos llevamos una gran victoria, habíamos planteado llevarnos el arco en cero y conseguir el resultado positivo. Hicimos un partido con mucha inteligencia, sabemos que fue una linda victoria, pero esto sigue”, destacó.



El nacido en Bosconia, Cesar, anotó al minuto 97:02, siendo el gol más tardío del conjunto verde de Antioquia entre los 425 que ha celebrado por torneos internacionales. Además, pasaron 655 días para que Nacional anotara un gol de tiro libre, la última vez lo hizo Daniel Bocanegra en el triunfo de Nacional 0-1 contra Deportivo Cali, el 26 de mayo de 2019. “Por momentos nos quedamos entrenando los tiros libres, me llené de confianza y por fortuna pude marcar un lindo gol”, precisó.



Sobre el buen progreso deportivo del equipo, Rovira expresó que “esos errores no forzados son buenos para buscar las falencias del rival, fue muy bueno pensando en lo que viene. Hay que seguir con los pies en la tierra y debemos revalidar lo que logramos en este partido, cuando juguemos en nuestra casa”.



Una de las figuras interesantes en el esquema de Alexandre Guimarães, fue plantear tres volantes mixtos iniciando como titulares, con Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez y Bryan Rovira, algo que sucedió en nueve partidos, incluido el último contra Guaraní. El saldo fue de seis victorias, dos empates y una derrota.



"Yo me baso en el día a día, estoy muy tranquilo, trabajando bien, vamos de menos a más y el que tenga la oportunidad que la aproveche y llene de confianza al cuerpo técnico. Cada día me levanto para mejorar y aportarle al equipo", comentó Rovira quien anotó cuatro goles en 89 presencias con la camiseta de Nacional.



Finalmente, el jugador relató en conferencia de prensa previo al partido contra Guaraní sobre sus expectativas en el conjunto antioqueño, donde ya es el segundo capitán. "Cuando regresé a Nacional, tuve unos grandes pasos por Envigado y Bucaramanga que ayudaron en mi carrera. Tengo mucha ilusión de ganar mi primer título y ojalá que este año lo podamos conseguir. Cada partido me hace madurar mucho y con cada entrenador he aprendido y crecido".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8