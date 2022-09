Alex Mejía dio clave para ganar el clásico: 'a Medellín lo analizamos'

Atlético Nacional volteó la página y ahora piensa en el clásico antioqueño, por la fecha 10 en la Liga BetPlay II-2022. Alexander Mejía espera ser de la partida y aportar para que el equipo logre imponerse en un encuentro que define la hoja de ruta para la clasificación.



"A Medellín lo analizamos, ellos acumulan mucha gente en el medio. Hay que circular la pelota y ser más fluidos por las bandas. Generar peligro en ataque. Vamos evolucionando y en cada partido queremos mostrar un mejor rendimiento. Todos queremos jugar, disfruto el día a día, al máximo. Controlo mi mal genio y saber llevar el no actuar seguido, no hay que ser egoísta", detalló Mejía.

En cuanto a ese gol contra Cortuluá, el único con el equipo verdolaga, Alexander detalló que "ese gol fue una gran alegría para mí y para mi familia. Después de más de 200 partidos, fue un peso que me quité de encima”.



Sobre los estudios que está realizando a la par de su carrera deportiva, Mejía contó que “terminé la licencia A y B, espero terminar este año la licencia pro. Me estoy preparando y si se puede combinar el deporte con el estudio. Todavía me queda mucho tiempo por delante, me siento bien, me siento fuerte y he aprendido de todos los entrenadores".



Además, "esto es de opiniones, yo trato de dar ejemplo, trabajando, esforzándome día a día. No me molesta los comentarios, no veo televisión, no me interesa mucho en las redes sociales. Trato de no mirar, me lleno del amor de mi familia".



Finalmente, habló sobre sus referentes en la parte técnica y se refirió al tema de la capitanía en el equipo. "Soy un seguidor de Marcelo Bielsa. Juan Carlos Osorio me ayudó mucho y en general, todos los entrenadores que me han dirigido. El tema de la capitanía quedó atrás, ya se arregló. Estamos en un deporte donde muchos hablan, otros opinan".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8