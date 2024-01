Andrés Llinás, con optimismo frente a Junior: 'Tenemos la convicción'

El inicio de la temporada para Millonarios estuvo marcada por una derrota ante Junior de Barranquilla en medio del partido válido por la ida de la Superliga, no obstante, en la primera fecha de la Liga BetPlay, el conjunto dirigido por Alberto Gamero tuvo un notable rendimiento y obtuvo los tres puntos frente a Independiente Medellín con un resultado final 5-0.



Para Andrés Llinás, defensor albiazul, el partido les dio un aire para el enfrentamiento de este miércoles en el que se conocerá al campeón de la Superliga 2024.

Tras la goleada en la que Édgar Guerra fue una de las principales figuras al marcar un hat-trick, Llinás atendió a los medios de comunicación donde contó sus expectativas y sensaciones previo al próximo juego.



Según el zaguero, el partido del pasado domingo ante Medellín “Fue muy positivo, no recibimos goles, que también lo estábamos buscando este partido y fuimos muy eficaces, que también es algo que nos estaba faltando, nos estaba faltando gol. Entonces estamos muy contentos y nos llena de mucha confianza para el partido que se viene”.



Así mismo, analizó que el equipo “Defensivamente, el equipo no cambió mucho" y complementó agregando que "Ofensivamente fuimos un poco más directos y no tuvimos tanta posesión, pero porque los dos delanteros nos permitían eso, dos delanteros que yo creo se entendieron muy bien y los cinco goles hablan por ello”.



Finalmente, Andrés Llinás se mostro convencido en que el equipo podrá remontar el marcador adverso. “Siempre es importante ganar antes de una final, porque el estado anímico es diferente para afrontarla y nosotros estamos con la convicción de que acá en Bogotá podemos remontarla”.