'Cometimos errores puntuales’: Pompilio analizó derrota en Superliga

Independiente Santa Fe se llevó un gran botín del Pascual Guerrero al derrotar 1-2 al América este Cali este martes en el Pascual Guerrero, en el primer partido de la Superliga 2021.



Juan Carlos Osorio, quien fue cuestionado por los casi 8.000 aficionados que estuvieron en el escenario, delegó la responsabilidad de hablar con la prensa en su asistente, Pompilio Páez, quien reconoció que el equipo se equivocó en la eficacia y en los errores cometidos en los goles del elenco capitalino.



En su resumen del partido afirmó que “estamos tristes por el rendimiento del equipo, sobre todo porque hicimos un buen primer tiempo en el que fuimos superiores al rival, lo presionó y no lo dejó jugar. Donde convirtió un gol y hubo opciones importantes. Luego en la pelota quiera hay una opción de Santa Fe, pero al final vamos ganando el primer tiempo 1-0, jugando a una muy buena intensidad, sobre todo con la marca, apretando arriba”.



Páez añadió que “en el segundo tiempo fue otra cosa, el rival adelantó sus líneas, nosotros no nos defendimos con la pelota y cometimos errores muy puntuales en lo que tiene que ver en los goles. Vinieron las sustituciones, que tuvieron que ver con la intensidad cómo había jugado el equipo, tal vez nos demoramos y debimos haberlas hecho tras el primer tiempo, pero estábamos posicionados. El segundo tiempo fue totalmente diferentes y nos hicieron dos goles por el funcionamiento defensivo, no nos respaldamos, no llegamos a la marca y ya cuando quisimos reaccionar para empatar el partido, fue demasiado tarde”.



En cuanto a las equivocaciones cometidas sostuvo: “No nos respaldamos en los goles y llegamos tarde a las marcas. Lo más complicado que tenemos ahora son las lesiones, porque Malagón tenía un golpe en la espalda y Palacios sufrió una lesión muscular. Las otras fueron para refrescar el equipo y algunos futbolistas que han tenido muchos minutos. Tuvimos la lesión muscular de Palacios y vamos a sufrir por los centrales golpeados. Marlon estará por fuera cuatro semanas, Kevin Andrade sancionado y Malagón lesionado”.



Acerca de por qué se vio un bajón del plantel en el segundo periodo, explicó: “Jugar a la intensidad es una de las situaciones que manejamos con la gente que maneja la parte atlética, jugar a esa intensidad es complicado hacerlo los 90 minutos, muchas veces se tiene que defender con la pelota, independientemente de la estructura es la idea de defenderse con la pelota, tampoco lo hicimos en el segundo tiempo y a eso se sumaron los errores defensivos que cometimos y nos al traste con una definición de Superliga, la serie está abierta, pero nos cuesta porque entramos en esa confianza, para la gente deja dudas porque jugamos bien por momentos”.



También se refirió a los cuatro cambios seguidos: “Las sustituciones fueron nominales, de cuatro jugadores con cero kilómetros en ese momento, hay que tener un buen funcionamiento no solo para atacar sino para defender, pero eso no ocurrió. Debemos corregir como equipo todos esos principios y entender que los partidos son de 90 o 95 minutos, hay que respetar esa idea de juego y ejecutarla de la mejor manera. Esperemos mejorar, de todas maneras, dentro de todo, la serie está abierta e iremos a Bogotá a tratar de ganar por diferencia de dos goles. Ahora hay que pensar en un partido tan importante en Liga ante un muy buen rival como Millonarios”.



Finalmente, señaló que el resultado adverso “lo tomamos con desilusión porque realizamos un buen primer tiempo, hasta los 40 minutos, pero el segundo tiempo fue totalmente diferente”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces