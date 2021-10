Clásico del Valle: ‘América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar’

América y Deportivo Cali jugarán este sábado (4:00 p.m.) en el Pascual Guerrero un clásico con ribetes dramáticos, en el que ambos urgen de un triunfo para meterse a los ocho de la Liga BetPlay II-2021 o al menos no despegarse de los clubes que conforman ese listado.



Si bien es cierto que en caso de haber un ganador, el perdedor no quedará eliminado en vista de que aún restarán 6 jornadas, el camino en adelante le será más complicado y su margen de error será menor.

La diferencia entre los dos es de apenas 1 punto, los escarlatas suman 18, mientras los ‘azucareros tienen 17.



Se esperan no menos de 16.000 espectadores, solo del conjunto escarlata, que deberán presentar su carné de vacunación. En esta oportunidad no se recibirán resultados de pruebas contra covid-19.



Por el lado de Juan Carlos Osorio existe la enorme presión de haber perdido partidos importantes como local frente al Quindío y Jaguares, situación que aumenta tratándose del enfrentamiento ante el eterno rival de patio. América está noveno, a 1 unidad de Envigado (octavo) y Alianza Petrolera (séptimo).



Esta semana recibió la nueva noticia de la presencia en entrenamientos del volante creativo Daniel Hernández, jugador que le ha hecho mucha falta al andamiaje rojo, en el que se requiere de un generador de juego ofensivo. Deinner Quiñones es quien más intenta, pero no ha sido suficiente.



Sin embargo, en rueda de prensa el técnico Juan Carlos Osorio confirmó que a Hernández no le alcanza para hacer parte de los convocados.



Los rojos tienen en este momento las bajas de tres de sus centrales: Kevin Andrade (por suspensión), Marlon Torres y Jhon Palacio (por lesiones), por lo que Jerson Malagón será titular al lado de Jorge Segura y Pablo Ortiz en esa línea de tres que ha venido utilizando el entrenador risaraldense y que no ha recibido gol en los dos últimos encuentros.



América completó este viernes tres sesiones de entrenamiento con énfasis en los balones de pelota quieta para superar su falta de eficiencia en los cobros de faltas y tiros libre, un aspecto que puede ser clave en el clásico. También lo hizo en la definición, que sigue en déficit.



Deinner Quiñones, Adrián Ramos, Larry Angulo y Jeison Lucumí aparecen como los argumentos de ataque que mostrará Osorio para buscar el objetivo.



El arquero Diego Novoa manifestó sobre el clásico que es “supremamente importante, cada partido en este proyecto cuenta y mucho más en la tabla de posiciones, en la que los resultados son los que van a avalar este proyecto, a darnos ese impulso anímico para seguir anhelando. Sabemos que al interior del equipo la fe, la credibilidad y las sensaciones son las mejores, pero eso hay que acompañarlo de resultados, así que este juego va a ser crucial desde el punto de vista de la tabla”.



Acerca de cómo analiza el grupo este encuentro, añadió que “los clásicos anteriores ya se escribió una historia, este va a ser el más importante porque es el rival a enfrentar, los dos equipos tienen necesidad de los puntos y marcará un camino en la tabla de posiciones, así que aparte de ser un clásico regional lo va a ser por la ubicación, lo que más allá del resultado es el orgullo de ser el vencedor en nuestra casa y con nuestra gente, y bajo es consigna lo enfrentaremos”.



Sobre el Cali afirmó que “al Deportivo Cali se le ha visto la mejoría anímicamente, desde que asumió el profesor Rafael Dudamel renovaron todo, y se le nota en los resultados que ha tenido últimamente, va a ser un lindo encuentro rival, Téófilo ha fortalecido el ataque y ha conectado el medio con la parte ofensiva. Se han hecho más fuertes con su estructura de juego, pero América tiene herramientas suficientes para controlarlos y que sea nuestra idea de juego la que se imponga este sábado”.



En cuanto a la filosofía de estar moviendo la nómina, Novoa sostuvo que “la rotación la manejo con la mayor madurez que amerita este tipo de filosofía, porque si bien todo el plantel y todos los jugadores están preparados para afrontar un partido profesional, de igual manera merecen una oportunidad y podemos aportar nuestro granito de arena o nuestra ayuda en el momento indicado. Bajo esos parámetros el mister nos da la oportunidad a todos de pelear una posición para ser inicialista o rematar el juego, independiente del rival, me siento orgulloso y afortunado de hacer parte de este proyecto y más como un líder como el mister Juan Carlos Osorio con su gran experiencia y conocimiento”.



Siguiendo en esa línea argumentó: “Hay aspectos por mejorar en todo sentido, aún quedan conceptos por consolidar, pero hemos podido trasladar casi un 60-70% de lo que entrenamos a la competencia y eso nos da buenas sensaciones de que vamos por un muy buen camino, que no es fácil. Hay que tener mucha paciencia para darle continuidad a este proyecto que es ganador, que viene con bases muy sólidas, pero entendemos a la perfección que los resultados no dan espera, así que el empate en Bogotá toma más validez obteniendo los tres puntos de local”.



El guardameta bogotano concluyó que “nosotros estamos claros en que tenemos que ser campeones, tenemos que ir a disputar el título, queremos una participación en torneo internacional el siguiente año y el camino más claro para América es ser campeón. Si bien la reclasificación te da cupo, no estamos enfocados en ese tema, sino que queremos ir por ese título de la Liga y el paso más inmediato es derrotar al Deportivo Cali este sábado”.



Las toldas verdiblancas



A su vez, el venezolano Rafael Dudamel espera ‘cuadrar caja’ en el escenario en que vivió tardes y noches gloriosas como jugador, consciente de que la victoria lo enrutará de nuevo hacia la clasificación ahora como entrenador verdiblanco.



De mitad de cancha hacia arriba no se puede desconocer el potencial del conjunto ‘azucarero’, que tiene diversas variantes con Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco, Jhon Vásquez y la fuerza de Ángelo Rodríguez. El juego por las bandas ha vuelto a ser fundamental para desequilibrar a sus rivales.



En la defensa regresa el central uruguayo Hernán Menosse tras cumplir su sanción de una fecha por acumulación de tarjetas amarillas.



Por las necesidades de ambos, como lo interpreta el Grupo Niche en su inmortal Cali Pachanguero: “América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar”.



Datos en el previo



En el clásico 293, realizado el sábado 11 de septiembre en el estadio Palmaseca, por la novena fecha de la Liga, América se impuso 0-1 con anotación de Émerson Batalla en el minuto 18. Ese día Ángelo Rodríguez despilfarró un penalti, cuando se creía que el cobrador sería Teófilo Gutiérrez.



Contando los dos recientes partidos de cuartos de final de la Copa BetPlay, los ‘azucareros’ han ganado 110 partidos, América 94 y van 91 empates. El último de ellos finalizó 2-2 en el Pascual Guerrero y les dio el paso a la semifinal a los orientados por Rafael Dudamel.



No obstante, por Liga también había ganado el cuadro rojo, que en la edición 292 se impuso 0-2 en Palmaseca con doblete de goles de Adrián Ramos y una destacada actuación colectiva, por la fecha 12 del torneo, con lo cual se metió por primera vez entre los ocho del primer semestre.



Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 4:00 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Carlos Betancur (Valle)

Asistentes: Luis G. Navarro y Róbinson Barona (Valle)



Probables formaciones:



América de Cali: Diego Novoa; Jerson Malagón, Jorge Segura, Pablo Ortiz; Cristian Arrieta, Héctor Quiñones (Elvis Segura); Luis Alejandro Paz, Larry Angulo, Deinner Quiñones, Jeison Lucumí (Joao Rodríguez); Adrián Ramos.

D. T.: Juan Carlos Osorio.



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia (Carlos Robles), Andrés Colorado, Kevin Velasco, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés