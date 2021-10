‘Le dimos prioridad al resultado después de gol’: Pompilio Páez

América de Cali y Juan Carlos Osorio volvieron a respirar después del 0-1 logrado este jueves sobre el Tolima en Ibagué, en la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2021. Ahora, el cuadro escarlata sumó 22 puntos y se acomodó al lado de otros cinco equipos que aspiran a jugar los cuadrangulares.



Pompilio Páez, asistente técnico, reemplazó al entrenador risaraldense ante la sanción de tres fechas y en la rueda de prensa sostuvo que “la afición esperaba un triunfo para seguir vivos en lo que tiene que ver con el torneo, fue un partido dramático, como normalmente sucede cuando un equipo no gana en varias fechas, pero la fe intacta. Hoy a los muchachos los premió el fútbol, se hicieron cosas importantes, se dejaron de hacer otras cosas. Este partido fue fiel a lo que son los equipos del profesor Osorio, por momentos hubo un buen encadenamiento de pases en el tercio medio para que pudiera haber profundidad y fútbol externo. De todas maneras, creo que la posesión fue 53% a favor de América, 47% a favor de Tolima”.



Según su punto de vista, hay “cosas por corregir, indudablemente que sí, los inicios y salida de juego especialmente en el primer tiempo las veces que salimos lucimos bien, siempre con la fe intacta de que el esfuerzo que iban a hacer los muchachos le dedicamos esa victoria a nuestra hinchada, a la institución, a toda nuestra familia, esto no termina acá, siguen cuatro finales muy importantes, pero esto genera determinada confianza, y fue traumático no solo en el juego, que fue de mucha emoción en los últimos, sino porque tuvimos que gestionar varias situaciones que suceden en el fútbol, se nos puso más cuesta arriba la situación por la lesión de Paz, este momento está en la clínica, está consciente. Segundo, Lucumí, que recibió un golpe en la cresta ilíaca. Increíblemente tenemos que hacer dos sustituciones por traumas y dos momentos en el fútbol para ajustar ante un equipo como el Tolima, muy atlético, pero afortunadamente se leyó muy bien el partido, entró Gustavo (Torres), pensaba que en un centro de Batalla, por sus características Gustavo podía convertir un gol y anotando ese gol tuvimos que aguantarlo por las circunstancias, generamos algunas cosas y habrá momento para mejorar”.



En cuanto a lo bueno que hizo su equipo, añadió: “América mejoró en varios comportamientos, en el tercio medio hicimos mejor posesión de pelota, mejor distribución, no nos apuramos porque a veces queremos atacar muy rápido y si no hacemos 8 o 10 pases en el tercio medio no alcanzan a salir nuestros defensores y esa es una forma de evitar las transiciones de un equipo rápido como el Tolima, entretener al equipo rival, moverlo, hacerlo trabajar y que no tenga esa energía inmediatamente en el desencadenamiento de pases. El equipo defensivamente hoy se vio mejor, por momentos recurrimos a la basculación, cerrar esos intervalos en los jugadores de Tolima, son cosas que vamos ajustando, y esperamos que todo esto que estamos haciendo lo interpreten de la mejor manera los jugadores y ojalá que en las cuatro finales que siguen consigamos los resultados y la clasificación para poder disputar el título”.



Sobre lo que debían mejorar en el complemento acotó que “seguimos con la misma idea, este fue un partido que no tuvo tantas llegadas, Tolima aprovechó los inicios y salidas en las que nosotros no pudimos sacar la pelota limpia, les dimos esas posibilidades, pero en el juego abierto no lo sufrimos tanto. De todas maneras, en el segundo es un partido el que Tolima quiso imponer su juego el juego, pero no les cerramos los espacios y llegó el gol, pero como terminamos el partido no es la forma que nosotros queremos, queremos un equipo que se defienda con la pelota y que proponga, pero entendemos las circunstancias. Hoy en general le dimos prioridad al resultado después del gol y la situación era jugar con el desespero de ellos y reventar la pelota donde fuera, eso no nos gusta realmente, pero como se presentó el partido y por el rival fue válido”.



En la fecha 17, América recibirá a Alianza Petrolera este domingo (7:10 p.m.), otra vez obligado a ganar.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces