Partido América-Envigado sería el jueves: Dimayor no ha confirmado

El partido entre América de Cali y Envigado por la novena fecha de la Liga BetPlay I-2021, que estaba programado para este miércoles a las 8:10 p.m., probablemente se dispute al día siguiente a las 2:00 p.m. o máximo a las 3:00 p.m., teniendo que el Estadio Pascual cambiará su sistema de iluminación a luces LED y a partir de este momento la Secretaría de Deporte y Recreación no lo prestará para juegos nocturnos hasta el mes de mayo.



Teniendo en cuenta que la programación ya está lista por efecto de televisión y no se pueden cruzar encuentros, todo indica que el mencionado compromiso se realice el jueves, haciendo uso de la luz natural.



Mauricio Romero, presidente de la institución escarlata, le dijo a FUTBOLRED que “nosotros pasamos la solicitud de que no podíamos jugar después de las 5:00 p.m. por los arreglos en las luminarias del estadio. Después de eso es potestad de la Dimayor la programación de la fecha. Estamos esperando confirmación”.



América viene de sacar un empate 2-2 frente a Nacional con bajas importantes y una buena presentación en Medellín, pero está urgido de un triunfo que lo acerque a los ocho primeros. Su campaña de local hasta el momento es floja y no ha pasado de empates frente a equipos que precisamente no son los encopetados del balompié nacional.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces