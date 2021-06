Primera incomodidad de Osorio y lo que pide a la directiva de América 

Juan Carlos Osorio cumplió su primera semana al frente de su proyecto deportivo en América de Cali. Por tres nuevas incorporaciones –y la posibilidad de al menos tres más– han salido cuatro jugadores, tres de ellos bicampeones con el club en las dos temporadas pasadas.



Se le siente convencido de que poco a poco irá dándole forma a su idea futbolística, pero reveló un factor que le incomoda, ya que la información del avance de confección de la plantilla debe darla de club y no conocerse por terceros. En su segunda intervención virtual ante los periodistas reconoció que siguen trabajando en la búsqueda de jugadores que lleguen a sumar al objetivo de conformar un equipo competitivo.

A la pregunta de FUTBOLRED si a menos de un mes para debutar en la Copa Suramericana todavía faltan jugadores para salir y en qué posiciones espera refuerzos, dijo que “esperemos que no salga ninguno más, salvo dos o tres jugadores que conocen de parte nuestra la sugerencia de buscar futuro en otro club, porque aunque son buenos futbolistas por la idea de juego con la que nos identificamos, la que entrenamos, la que tratamos de mejorar y por las estructuras que manejamos para realizar esa idea de juego, de pronto les va a ser muy difícil competir y tener espacio en el equipo, pero de los que tenemos o la base del equipo, espero no salga ninguno más, y que, por el contrario, podamos fortalecer, reforzar, sumarle a la nómina y hacer de este equipo uno muy competitivo y muy competente”.



No obstante, agregó que “creemos que estamos en esa construcción, no se trata simplemente de decir que la nómina está incompleta o nos falta un jugador X, me parece que sería faltarle al respeto a ciertos jugadores y prefiero no meterme otra vez en escenarios de supuestos. Un ejemplo claro y contundente, nos encantaría traer un volante resolutivo con gol y en Colombia hay tres, pero en este momento creo que es muy difícil para América traerlos, por la inversión que eso genera, estamos en la construcción con el plan de una tercera cancha y mejorar las dos que tenemos, de construir un centro de alto rendimiento, un Departamento Médico de élite, ampliar los vestidores de los muchachos, entonces hay que evaluar muy bien donde el club va a invertir el dinero.



Es evidente que en el nuevo técnico rojo hay molestia por la filtración de nombres de jugadores que está buscando el club –casos de Gustavo Torres y Elvis Mosquera-, antes de ser vinculados oficialmente: “Reiterarme, me parece que es muy desafortunado que algunos de ustedes conozcan nuestro interés por esos jugadores y definitivamente no de parte mía, creo que eso es inoportuno, impertinente y es hasta irresponsable porque puede dar al traste con las propias negociaciones de ellos dos y de otros jugadores que queremos”.



Al mismo tiempo, entregó una sugerencia a quienes toman las decisiones: “Ojalá y a futuro nos pongamos de acuerdo y que toda la gente, incluyendo a nuestra hinchada sepa de las grandes decisiones internas que se toman a través del club, porque creo que genera mucha incertidumbre y en algunos momentos caos empezar a hablar de supuestos, pero no le rehúyo a la pregunta, son dos jugadores en los que estamos muy interesados y ojalá que puedan llegar al club”.



Añadió que “en Colombia hay varios jugadores nacionales y jugando en la Liga local con los que nos identificamos plenamente, hay varios que quisiéramos tener, pero entendemos la dificultad que hay de negociar entre clubes colombianos. Por eso reitero que cuando se especula tanto eso lo único que hace es generar un sentido de oportunidad en el club al cual pertenecen los jugadores y más cuando se trata de América. Por eso me parece muy importante que las opciones de jugadores y los posibles a los que estamos tratando de traer se manejen como corresponde y como debe ser, herméticamente, y que en la medida en que vamos avanzando ustedes lo van a conocer”.



Sobre la salida de tres bicampeones como Yesus Cabrera, Rafael Carrascal y Duván Vergara, dijo que “queda claro que ellos decidieron salir del club, eso para mí para es muy importante, contábamos con los tres, hay que buscar la manera de suplir las características de ellos, si es la palabra apropiada y la correcta, pero sí nos corresponde buscarle soluciones a la ausencia de ellos, que eso dé al traste o no con el proyecto nuestro, creo que es irrelevante. Ya no están y ahora es una gran oportunidad para conformar y construir un nuevo proyecto, traer los jugadores que consideramos que pueden ser importantes para el proyecto América, entrenar, trabajar y ojalá tener éxitos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces