Kevin Andrade: ‘América siempre a donde vaya, va a querer ganar’

En la noche del miércoles, América de Cali empató de local 0-0 contra el Deportes Tolima, en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 13 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor II-2022. Tras terminar el compromiso, la figura del partido, Kevin Andrade, habló sobre su buen presente con el equipo rojo.

“Siempre trabajé para hacer las cosas bien, a veces no salen de la mejor manera, pero se hace con ese objetivo. Desde la primera etapa del profe, que apenas estaba llegando al equipo profesional, siempre he venido trabajando con la mente y ganas de que estos momentos llegaran. Aspiro que este sea el paso inicial para lo que le puedo ofrecer al equipo”.



Destacó el apoyo que ha recibió del técnico: “lo que hablamos con el profe fue una charla muy tranquila, le expresé lo que sentía en el momento, que él también lo entendía, se puso en mi lugar. También en la temporada pasada roté mucho, creo era una prueba para mí, que por muchas cosas que de pronto no se dio de la mejor forma, pero los profes vieron en mí una condición que podía cumplir. Uno no está aquí por cosas del destino, sino porque uno ha trabajado durante mucho tiempo”.



Fue interrogado sobre cómo se trabajó para mejorar: “mentalmente la fuerza de uno es entrenarse bien. De puertas para afuera siempre se especulan o se dicen cosas, pero nosotros, el profe y los compañeros saben lo que le puedo brindar al grupo. Siempre trabajo fuerte y esa es mi fortaleza, es lo que debemos hacer”.



No quedaron contentos con el resultado: “conformes no, porque América siempre a donde vaya va a querer ganar, este es un equipo grande y la mentalidad con la que salimos siempre es de ganar, traer los tres puntos, los juegos van trayendo diferentes situaciones donde debemos tomar una situación”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15