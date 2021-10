‘Estamos ilusionados con que el equipo muestre consistencia’: Osorio

América de Cali enfrentará este sábado (4:00 p.m.) el clásico vallecaucano 294 en el Pascual Guerrero ante su eterno rival, en un clásico en el que Deportivo Cali también anhela un triunfo para encarrilarse hacia los ocho de la Liga BetPlay II-2021.



El técnico Juan Carlos Osorio atendió a la crónica deportiva vallecaucana a 28 horas del trascendental compromiso, para entregar sus impresiones de la forma en que el cuadro escarlata vive la previa.

En cuanto a lo que han sido las últimas confrontaciones en Liga, señaló que “nosotros hemos percibido buenas sensaciones desde el juego contra el Huila y por 38 minutos exactamente en el juego contra Santa Fe. Creo que a partir de ahí empezamos a entender quiénes somos, quiénes vamos siendo y quiénes podemos llegar a ser. Creo que en el juego contra Millonarios ratificamos ese salto de progreso que ha mostrado el equipo en los últimos tres partidos. Ahora tenemos que ser consistentes y el equipo que queremos ser lo logremos a través de lo que podamos provocar, eso lo entrenamos en el día a día y mañana va a ser una oportunidad de mostrarlo ante un gran rival. Hemos tenido una muy buena semana, hemos ensayado mucho el tema de provocar superioridades numéricas y posicionales, y desbalances en el rival, independientemente de su estructura. Esperamos poderlo mostrar, que tengamos un buen juego y que le podamos dar una alegría a toda nuestra gente”.



Osorio también le bajó al tono a lo que representaría una derrota, si de esa forma se abonaría terreno para eliminación: “Me quedo con que es un partido muy importante para ambos. El juego es aleatorio, lo único predecible es lo imprevisible, a mí me ocupa de sobremanera el partido de mañana, creo que en este momento estamos atravesando ese paso por ese proceso de lo que estamos o vamos siendo y lo que podemos llegar a ser. Mañana es un partido decisivo para mostrarlo, de nuestra parte muy ilusionados con que el equipo muestre consistencia, como también los expresé en las últimas tres presentaciones, salvo el segundo tiempo contra Santa Fe y que a través de esa manera de jugar podamos lograr un muy buen resultado y seguirnos convenciéndonos a nosotros mismos de que estamos en la construcción de un muy buen equipo”.



De igual forma, aceptó que hasta el momento no se le han dado las cosas: “Entrar al análisis generaría mucha polémica, en lo deportivo estamos en deuda, esto es un proyecto nuevo, diferente, aquí salieron los cuatro jugadores más influyentes en el juego ofensivo de América, me refiero a Rafael (Carrascal), Yesus (Cabrera), Duván (Vergara) y Santiago (Moreno), a quienes siempre les deseamos lo mejor. Los reemplazos que venían a suplir esas ausencias no han podido estar, me refiero a David Lemus, Daniel Hernández y Larry (Angulo), quien últimamente ha demostrado que es un jugador muy influyente para nosotros. Como parte del proceso es entender que hay vicisitudes, obstáculos, crisis y traumas que hay que superarlos, eso estamos tratando de hacer, creo que todavía quedan suficientes partidos para mostrar el proceso del equipo en lo individual y colectivo, tarea que nos tiene en este momento ocupados”.



En cuanto a la ausencia de un creativo que esperaba tener, sostuvo que “Daniel Hernández infortunadamente todavía no está al 100%, esta semana regresó a entrenar con el equipo y nosotros por precaución hemos decidido esperarlo un par de días más”.



Sobre si ha trabajado la parte mental con los atacantes para mejorar la eficacia, explicó: “Hemos sido muy eficientes a la hora de generar oportunidades manifiestas de gol, pero no hemos sido eficaces. Claro que les hablamos a los jugadores, pero creemos que lo más importante es convivir, vivenciar esas situaciones reales de juego, esos simuladores preferenciales de los que habla mister Seirulo continuamente, eso lo tratamos de hacer en el día a día porque entendemos que el entrenar es generar contextos de oportunidad y tejidos para resolver situaciones de juego. Lo hemos hecho, pero reconocemos que es algo que no se trabaja en la formación de los jugadores nuestros, pocos formadores entrenan a los jóvenes aspirantes a ser profesionales de fútbol en definiciones reales de juego. La gran mayoría de trabajos de finalización se hacen con un servidor, un receptor y un finalizador, que es el propio servidor, y eso cuando se lleva a un contexto profesional no ocurre de esa manera, entonces nosotros hacemos nuestra tarea y de 10 sesiones en las últimas tres hemos trabajado concretamente en ese aspecto, esperemos que mañana podamos mostrar esa eficacia”.



De las bajas que tendrá en defensa, dijo que “no podemos contar con los tres de los mejores competidores como defensor central: Kevin (Andrade), Marlon (Torres) y Jhon (Palacio), pero prefiero ser coherente y por eso durante el torneo y en juegos donde todos han estado posibilitados para actuar los hemos alternado, los hemos rotado, y mañana le corresponde a Jerson (Malagón) y ojalá que tenga un buen juego, precisamente es una de las razones cuando rotamos el equipo, porque no puede estar uno supeditado a un partido tan importante como el de mañana a un jugador que por no haber participado anteriormente, uno creyera en él”.



Refiriéndose al rival en el clásico, sostuvo que “respetamos mucho al Deportivo Cali, creemos que es un muy buen equipo, bien dirigido, parece ser bien entrenado para la idea de juego que ellos proponen, y va a ser un rival difícil a vencer. Esperamos que nosotros seamos tan difíciles para ellos, y que compitamos en los últimos tres juegos, salvo el segundo tiempo contra Santa Fe y que ojalá podamos alcanzar el resultado que el que nos hemos preparado toda la semana”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés