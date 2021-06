El Pascual Guerrero le dio la bienvenida a Juan Carlos Osorio

El alcalde Jorge Iván Ospina le presentó al técnico Juan Carlos Osorio la forma en que avanza la remodelación del Pascual Guerrero.



Aparte del burgomaestre, asistieron el secretario del Deporte, Carlos Diago; Adrián Ramos, capitán de América de Cali; Tulio Gómez, máximo accionista del club, las esposas de Osorio y Gómez y representantes de los medios de comunicación.



Concluido el recorrido por la pista atlética, los camerinos y los palcos que están próximos a terminarse en la tribuna de Oriental, los funcionarios, Gómez y el técnico Osorio respondieron las inquietudes de los periodistas.



Osorio dejó clara la forma en que va a entregar su información: “No voy a dar exclusivas, esta es una gran oportunidad de sorprenderme y reconocer el talento que tenemos en nuestro país. Una obra de esta magnitud requiere de gran conocimiento. El estadio t3la particularidad de ubicarnos a todos en el mismo nivel. Todos los que estamos en el proyecto América me ilusiono con ver este estadio con un lleno total. Quiero mostrarle al continente y al mundo como un país con tantos problemas como el nuestro pueda realizar obras como esta, obra que puede compararse con cualquier otra”.



Sobre el estado del Pascual Guerrero, el entrenador afirmó que “esto no lo soñábamos, en ningún momento Mauricio ni don Tulio me lo pusieron como un argumento, esto es como la cereza en el pastel, un club que nos brinda la oportunidad que estábamos buscando, llegar a un club con tanta historia y con una hinchada tan grande en la que creemos”.



En cuanto a las salidas de Yesus Cabrera y Rafael Carrascal señaló que "soy un hombre muy claro y directo, a ninguno de los dos les dije que se fuera, a uno le comenté que era muy importante y que quería que se quedara. Eso es algo normal en cualquier equipo, el que no quiera estar en nuestro proyecto que busque para donde irse y le deseamos lo mejor".



De igual forma, entregó una buena noticia: "El lunes recibiré mi licencia Pro, lo haré virtualmente porque es, Inglaterra, lo único que le falta a nuestros estadios y sería eliminar la pista atlética para que haya más cercanía de los aficionados y el rival sienta esa presión. Si es para cumplir con otros objetivos es un modelo a seguir".



Aunque la cita tenía otro objetivo, el risaraldense dio un concepto de su filosofía: "Siempre los que jueguen deben hacerlo con pasión y orgullo, uno juega fútbol por ser mejor que el otro, cuando yo tengo la pelota la protejo como si nunca la fuera a perder. El rival es un facilitador en el partido y la competencia es solo el día del partido. No comparto el vandalismo ni la violencia de ningún lado, como colombiano quiero un país que viva en armonía, porque esto es un juego, independientemente de que usted sea rojo o verde. Aspiramos a contar con un país extraordinario por todos los recursos que tenemos".



Por su parte, Tulio Gómez dijo que "nos están entregando una obra maravillosa, palcos, camerinos, este es uno de los mejores estadios del país".



En tanto, el alcalde Ospina le dijo al nuevo estrategia escarlata: "Darle la bienvenida, queremos que esté bien en nuestra ciudad. Este es un proyecto que queremos que se expanda con fuerza y debemos tener un gran equipo, los contenidos humanos los proponen ustedes, van a tener en el Alcaldía una facilitadora para tener un gran equipo. Decirle al Deportivo Cali que el estadio también está disponible para ellos en el momento en que quieran utilizarlo. Profesor hablemos de la alegría que va a tener la hinchada americana con este proyecto que usted inicia".



Agregó que "no me siento arrepentido de las inversiones que estamos haciendo en el estadio, cuando se invierte con responsabilidad los críticos son recuperados con el resultado".

Tres recursos: pagar la boleteía, contribuir al mantenimiento, amortizar las inversiones que se han hecho en el escenario.



Acerca de la posibilidad de volver a contar con público añadió: "Depende de la normativa nacional, de los procesos de vacunación y del pico epidémico. Hay que esperar unos días para que nos lo permita, si ese pico baja miraremos esa posibilidad".



Por su lado, Carlos Diago sostuvo que "Cali es modelo hoy de una ciudad deportiva, a través de esta actividad nos vamos a recuperar. Cali siempre pionera y aquí vamos a tener el primer clúster del deporte de Latinoamérica".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces