América de Cali confirmó la vinculación de su nuevo lateral izquierdo

América de Cali confirmó este mediodía del jueves que vinculó al lateral izquierdo chocoano Elvis Mosquera, quien después de superar los exámenes médicos es el cuarto fichaje del cuadro escarlata.



Mosquera llega al bicampeón colombiano con contrato a un año con opción de compra, procedente del Bucaramanga, y es uno de los jugadores que estaba dentro de las solicitudes del técnico Juan Carlos Osorio para armar su plantilla

El defensor es agente libre, tiene 30 años y también ha militado en clubes como Santa Fe, Águilas Doradas, Equidad, Envigado, Medellín y Once Caldas. Se sumó a Jorge Segura, Larry Angulo y David Lemos, aunque este último sufrió una grave rotura de ligamentos y por los antecedentes de la gravedad de esa lesión, estará al menos seis meses por fuera de las canchas.



De otro lado, el volante creativo antioqueño Daniel Hernández, de 30 años, entrena con el club y espera que este fin de semana le den respuesta sobre su contratación o no. Tiene recorrido en Leones, Cortuluá, Once Caldas, Medellín, Atlético Paranaense (Brasil), Baniyas (Emiratos Árabes), Rionegro, San Lorenzo y Huracán, de Argentina, así como Deportivo Pasto.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces