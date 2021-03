Andrade espera compañía en América para juego contra Once en Manizales

América de Cali visitará este sábado (8:00 p.m.) al Once Caldas en Manizales por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2021, sin sus dos zagueros centrales titulares, ya que uno debe pagar fecha de sanción, Pablo Ortiz, y Marlon Torres apenas se reintegró a entrenamientos tras sufrir una fatiga muscular.



Óscar Cabezas, que sí es central por naturaleza, acumula más de un año sin competencia y ese sería el obstáculo para que el técnico Juan Cruz lo tenga como inicialista, y aunque ha hecho parte de las opciones que ha ensayado el argentino, entre ellas Luis Alejandro Paz y Rodrigo Ureña, el chileno se perfila como inicialista al venir trabajando en esa posición para estar al lado de Kevin Andrade.



Los escarlatas necesitan con urgencia los tres puntos para tratar de desalojar a Jaguares o Medellín de la séptima u octava casilla del certamen, por lo que aspiran a mantener el buen juego mostrado en el clásico ante el Cali.



Precisamente sobre la evolución que ha tenido el equipo, Andrade señaló en rueda de prensa que “la mejoría se ha dado basada en que después de las primeras fechas con tanto empate no todo fue tan malo, hoy en día somos una de las defensas menos vencidas, los resultados ya se iban a dar, veníamos jugando bien y solo faltaba terminar las acciones con gol, salir victoriosos, en las últimas se dio no lo que conseguimos en las primeras, pero el equipo ya venía buscándolo”.



En cuanto a las bajas de Marlon Torres y Pablo Ortiz, dijo que “son ausencias de jugadores que son importantes para el grupo, pero el que juegue lo hará de la mejor manera, todos los que nos encontramos aquí estamos capacitados para responder en cualquier momento en que nos toque, en ese partido ocurre eso y toca afrontarlo de la mejor manera, no creo que vaya a influir mucho en el compromiso, y esperamos que eso no tenga consecuencias el sábado”.



Sobre la personalidad que muestran los jóvenes del club, sostuvo que “el trabajo de todos aquí es importante, la parte del psicólogo, del cuerpo técnico, todos cumplen un rol importante en el grupo, hemos debutado muchos jugadores que por favor lo hemos hecho bien y tiene mucho que ver el carácter de cada jugador, pero el día a día lo va perfeccionando a uno y en eso tiene mucho que ver el trabajo del psicólogo y el resto del cuerpo técnico”.



Acerca de la pareja de centrales que probablemente tendrá el equipo, afirmó que “esta semana el ‘profe’ ha trabajado varios módulos, ha rotado, ya él tendrá la decisión final el sábado, lo que sí es claro es que a quienes les toque lo harán de la mejor manera, el objetivo final es el mismo, la victoria”.



Andrade no fue ajeno a la clasificación de las ‘diablas rojas’ a la final de la Copa Libertadores: “Lo del equipo femenino es motivación para todos, eso ratifica que no hay nada imposible, que en la cancha son once contra once y todo puede pasar, por lo que es una enseñanza y una motivación para todos y para cada uno dar el 100% siempre”.



