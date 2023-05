América no se siente clasificado: cuentas y planes que tiene Guimaraes

América de Cali ganó en Neiva con goles de Cristian Barrios y Andrés Sarmiento, y la doble asistencia de Carlos Darwin Quintero. Los 'Diablos Rojos' llegaron a 31 puntos y se convirtieron en el cuarto equipo clasificado a Cuadrangulares Semifinales, después de Águilas, Nacional y Millonarios. Sin embargo, su técnico no cree lo mismo.



Alexandre Guimaraes habló con la prensa en Neiva al término del partido y mencionó que deben conquistar una victoria más para tener en sus manos la clasificación. Por tal razón, América no contempla rotaciones ni descansos para nadie.



Los 'Diablos Rojos' jugarán frente a Once Caldas y Bucaramanga en el remate de la fase regular. Guimaraes saldrá el próximo fin de semana por los 3 puntos. Con 34 ya se sentirá del otro lado.

Sensaciones tras la victoria en Neiva: "Todos estamos complacidos por la convicción de los jugadores y por lo atentos durante el juego. Pudimos cumplir tal cual el plan de juego que teníamos. Ganamos un partido importantísimo que tenía más de 12 años de no ganar acá, esta ha sido una plaza difícil para América".



"El equipo pudo plantear un partido agresivo, como nos gusta ser. Hoy la claridad en las zonas donde teníamos que jugar al contrario, los jugadores estuvieron claros y encontramos el dominio y las opciones de gol".



Las cuentas de 'Guima' y el plan ante Once Caldas: "Nosotros no tenemos por qué andar cuidando a nadie. Tenemos que asegurar la clasificación el domingo y los tenemos a todos. Sabemos que para asegurarla vamos a tener que jugar mejor que hoy, es un rival que no va a regalar nada, con buenos jugadores y bien dirigido".



"Nos falta un paso, nos falta conseguir los puntos para estar adentro total y matemáticamente. Tenemos seis puntos por disputar y los próximos 3 son vitales, ahí sí podemos hablar de una clasificación. Nosotros hoy no estamos pensando en eso".