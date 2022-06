América cayó goleado contra Monterrey en primer amistoso en México

Este sábado, a partir de las 7:05 de la noche, América de Cali disputó su primer partido amistoso de la pretemporada contra Rayado de Monterrey en México, con triunfo 2-0 de los albiazules en el estadio BBVA en el municipio de Guadalupe.



El equipo local dirigido por el entrenador Víctor Manuel Vucetich formó con: Esteban Andrada; César Montes, Sebastián Vega, Stefan Medina, Erick Aguirre; Celso Ortiz, Arturo González, Luis Romo, Maximiliano Meza; Rodrigo Aguirre, Rogelio Funes Mori.

Mientras que el América dirigido por Alexandre Guimaraes tuvo a: Diego Novoa; Esneyder Mena, Marlon Torres, Elvis Mosquera, Nicolas Giraldo; Juan Camilo Portilla, John García, Carlos Sierra, Deiner Quiñones, Juan David Pérez; Adrián Ramos.



El primer tiempo arrancó con posesión del equipo mexicano, quien tuvo la tenencia de la pelota y las primeras aproximaciones, pero sin muchos problemas para el golero Novoa, controlando los remates; por su lado los escarlatas que vistieron totalmente rojo con medias blancas tenían la intención de salir con el balón desde el fondo, pero no tuvieron creatividad después de la mitad del campo.



Al minuto 17, los americanos tuvieron la más clara del partido con un buen desborde de Esneyder Mena por el sector derecho, jugó al espacio con Deiner Quiñones que controló, avanzó unos metros, remató y el esférico pegó en el palo.



Con el pasar de los minutos Monterrey seguía controlando, pero poco a poco América fue saliendo de esa presión y teniendo más consistencia en campo contrario. En los últimos 10 minutos, Rayados realizó el primer cambio con la salida de Sebastián Vega y entró el homenajeado del partido, Nicolas Sánchez, disputando su último juego como profesional.



En los minutos finales, los dirigidos por Guimaraes terminaron con mejores sensaciones y tuvieron otra opción muy clara que no pudo capitalizar el delantero y capitán, Adrián Ramos.



En los tres minutos del segundo tiempo, los manitos cobraron un tiro frontal con Maximiliano Meza, Rodrigo Aguirre se desprendió de su marcador John García y de cabeza anotó el 1-0 parcial. La mechita no despertó y 5 minutos después, Meza por el sector derecho metió un nuevo centro y ahora el cabeceador fue Arturo González, marcando el 2 a 0.



El equipo rojo pudo controlar mejor el partido, pero solamente en el tema defensivo, ya que en ataque no volvieron a inquietar el arco defendido por Esteban Andrada. Por su lado Monterrey controlaba el partido, movía el balón de un lado a otro y aprovecharon para cambiar medio equipo con las sustituciones.



Al minuto 73, Rayados volvió al ataque con una buena jugada colectiva desde el sector derecho al medio campo, Aguirre controló la pelota y asistió a Jesús Gallardo, recién ingresado, que solo frente a Diego Novoa anotó el 3-0. Después de la anotación los escarlatas realizaron varios cambios, entraron Brayan Vera, David Contreras y Didier Pino por Elvis Mosquera, Juan David Pérez y Juan Camilo Portilla.



Al minuto 81, Contreras derribó en el área a Aguirre y el mismo afectado tomó el balón, ejecutó y Novoa detuvo, pero se adelantó lo repitieron y en el segundo cobró lo tiró al palo izquierdo para el 4-0. Las últimas sustituciones de América fueron con el ingreso de Daniel Quiñones, Daniel Mosquera, David Lemos y Daniel Hernández y se retiraron Deiner Quiñones, Adrián Ramos, Esneyder Mena y Carlos Sierra; con el que minutos después terminó el compromiso.



Los próximos partidos amistosos del América de Cali serán, el próximo martes contra una filial de Rayados a puerta cerrada y el sábado 2 de julio contra Millonarios, en Daytona Beach en los Estados Unidos.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15