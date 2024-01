Alianza FC y Cali no se dieron respiro: reviva goles del partido

Alianza FC y Deportivo Cali juegan este viernes por la fecha 2 de la Liga Betplay 2024-I, un duelo que ha sido de total y vuelta y que ya cuenta con varios goles en el marcador.



El primero del juego llegó de la mano del local con Andrés Rentería que tras un sutil toque de Emerson Batalla, se adentró en el área y sacó un zurdazo para vencer a Joaquín Papaleo.



Unos minutos después, el Cali no se quedó atrás y descontó gracias a Kelvin Osorio que desde un tiro libre y un desvió posterior venció al arquero Carlos Mosquera.

No obstante, los vallenatos no se conformaron con el empate parcial y se fueron arriba gracias a un increíble 'blooper' de Papaleo que tras un tiro de esquina y un remate en el área no pudo soportar la fuerza de la pelota y se le fue para adentro de su propio arco.



Antes del final de la primera mitad, Cali empató las cosas con Juan José Córdoba que recibió una pelota por izquierda y allí se metió al área y remató al primer palo del arco de Alianza.



Para la segunda parte, Cali salió con otra cara y anotó el 3-2 parcial con Javier Reina que se encontró con un centro de Osorio por izquierda. Tras este tanto, Alianza empató las cosas con Ever Meza.



Andrés Rentería (1-0)

Kelvin Osorio (1-1)



Joaquín Papaleo (2-1) (GEC)

Juan José Córdoba (2-2)

Javier Reina (2-3)

Ever Meza (3-3)