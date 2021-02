‘Jugamos mal y fuimos muy imprecisos’: Alfredo Arias

Deportivo Cali salvó un punto y el invicto en el último minuto de los 51 que dio el árbitro Bismarks Santiago en el partido de este lunes en Palmaseca frente a Alianza Petrolera, a través de un error del arquero Juan Serrano, que hasta ese momento era la gran figura de la noche.



Ante ello, el técnico Alfredo Arias reconoció en rueda de prensa que su equipo estuvo lejos de sus actuaciones pasadas, lleno de imprecisiones y sin la cantidad de opciones que habitualmente produce.



En cuanto a su opinión del aporte de quienes entraron en el segundo tiempo, explicó que “cuando uno hace tres cambios es porque ve cosas que no están resultando bien, ojalá esto nos sirva de aprendizaje, como lo vengo diciendo, somos un equipo basado en el esfuerzo colectivo, en la humildad, el juego colectivo, eso quiere decir que hay que esforzarse por jugar. El rival encontró el gol fácil en una pelota quieta, un rebote que resolvimos mal en todas las circunstancias, hoy nosotros no jugamos bien, no concretamos bien la última jugada, ya sea el último pase, el centro o la definición. Hicimos mal partido hoy”.



Sobre los puntos negativos agregó que “una mala noche seguramente, imprecisión, nervios, porque nos habíamos puesto en desventaja, yo en la semana dije que iba a ser el partido más difícil de enfrentar, todo eso a veces genera que el jugador o nosotros los técnicos queramos pensar mal o reaccionar mal a eso, algunos años tengo en esto y pasa, mi mensaje fue que este era el partido más difícil de jugar porque veníamos de hacer uno muy bueno contra un rival directo, nos podíamos descuidar o aflojar un poquito y hoy eso pasó, seguramente cuando quisimos, no lo supimos jugar, el fútbol no se gana solo con esfuerzo o ponerla solo en el arco contrario, Jugamos mal, no hablo sólo de los jugadores, yo también me equivoqué, algo planteé mal, es el partido con más imprecisiones de pases que tuvimos, superamos abiertamente al rival en los pases, pero la imprecisión nos perjudicó”.



Pudo ser que la parte mental falló en el plantel del líder, teniendo en cuenta que enfrentaban al colero: “Todo es posible, los análisis pasan por muchas partes, tengo que ver por qué fuimos tan imprecisos, si no nos ubicábamos bien para recibir o el que pasaba lo hacía mal, fue una sumatoria de errores. Mi análisis es que jugamos mal, tengo que ver otra vez por qué fuimos tan imprecisos. Se dio una sumatoria de errores que nos llevó a ponernos en desventaja y a no poder jugar mejor. Mi explicación es que jugamos mal, no tengo otra”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces