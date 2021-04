Deportivo Cali derrotó 1-0 a Nacional este sábado en Palmaseca y no solo lo igualó con 31 puntos en la parte alta de la tabla de la Liga BetPlay I-2021 sino que selló su clasificación a los cuartos de final del certamen, a falta del último encuentro ante Millonarios en Bogotá.

Los ‘verdolagas’ presentaron una formación alterna teniendo en cuenta el juego de vuelta de Copa Libertadores la próxima semana ante Libertad en Medellín, y la verdad es que Cali lo superó en el funcionamiento colectivo.



El técnico del conjunto vallecaucano, Alfredo Arias, les dio todo el mérito a sus jugadores y reconoció que el objetivo era precisamente alcanzar el tiquete a la semifinal. El uruguayo se refirió al segundo partido consecutivo que gana y la tranquilidad de estar clasificado: “Sentimiento de felicidad más que nada por mis jugadores, por el club, por la institución que defendemos, creo que no ha cambiado mucho lo que nosotros hacemos en la cancha en los partidos anteriores, todo pasa por el cristal que se mira y ese análisis, estábamos a tres puntos de los primeros y hoy quedamos iguales, un rival que juega bien, que tiene muy buenos jugadores, buen cuerpo técnico, hoy mis muchachos supieron jugar este partido, fuimos merecidos ganadores y así como otras veces merecimos y no pudimos ganar, hoy se ganó”.



Acerca de si cree que después de ganarle a Equidad en Bogotá y a Nacional en Palmaseca su equipo es candidato a llegar a la final, dijo que “ganamos los dos últimos dos partidos a equipos que ya prácticamente estaban clasificados; cuando jugamos con Equidad todavía no estaba clasificado, logramos ganar dos partidos que merecimos, pero en otros juegos que merecimos ganar no lo hicimos y ese era nuestro castigo, merecer ganar partidos y no podíamos. El objetivo era este, clasificar entre los ocho, el año pasado se logró, ahora otra vez lo logramos, ojalá que el equipo esté todo bien, que estemos todos sanos y fuertes para enfrentar ahora las finales cuando toque”.



Sobre los jugadores que salieron con molestias físicas: Jorge Arias, Andrés Colorado y Gastón Rodríguez, respondió que “habrá que esperar un poquito más, 24 horas por lo menos para poder la evolución de sus golpes y lesiones, y también si hay que hacer algún estudio, siempre hay que esperar ese plazo de tiempo, algunos de ellos hoy tuvieron la valentía de querer jugar cuando les consulté, aun sabiendo que no estaban al 100%, pero este es un partido que querían jugar, todos quisieron estar en la cancha, algunos de ellos se sintieron, pero por suerte tuvieron compañeros que entraron y lo hicieron muy bien”.



También reconoció las buenas individualidades de Nacional y que Cali desconectó para evitar que llegaran a zona de Guillermo De Amores: “Hoy tuvimos orden y disciplina táctica en muchos momentos en los cuales el rival nos superó en posesión de pelota, no nos desesperamos, mantuvimos bien las líneas compactas, los espacios los fuimos cubriendo, basculando, haciendo los relevos correspondientes, no recuerdo bien, me gustan los números, que son más reales, creo que tuvimos 12 tiros al arco de los cuales 6 fueron al arco; el rival tuvo menos tiros al arco, pero no tuvo a portería, hicimos bien las cosas, neutralizar a un equipo que justamente venía con la condición de ser muy efectivo, que cualquier oportunidad que se le daba la estaba convirtiendo, lo veníamos hablando y lo tratamos de trabajar en estos días que tuvimos y creo que salió bien. Igual todo el mérito es de mis jugadores porque se enfrentaron a un rival muy bueno, de muy buenos futbolistas, y hoy merecieron ganar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces