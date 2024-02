Alfredo Arias, conmocionado: así reflexionó sobre amenazas a José Aja

Independiente Medellín tuvo una tarea compleja al tener que remontar un 0-2 en contra frente a Fortaleza, pero tras un buen segundo tiempo, el poderoso logró empatar 2-2 y llevarse un buen premio ante la adversidad.

Luego del empate a dos goles en el estadio Atanasio Girardot, el técnico Alfredo Arias analizó lo mejor de su equipo para lograr el resultado que terminó siendo positivo, pero también reflexionó sobre las amenazas al defensor José Aja, quien tuvo que ser desconvocado para este partido contra Fortaleza por seguridad.



Balance del empate: "Arrancamos muy mal, nos pusimos en una situación difícil y a eso le agregamos errar un penal. Pero quiero destacar la valentía de mis jugadores porque pusieron todo en cancha. Ojalá que cuando uno juegue mal nos canten pongan más juego, pero ya tengo bastante para dirigir un equipo como para dirigir tribunas.



Valoró actitud de sus dirigidos: "Mis jugadores que se mantuvieron en cancha y los que entraron, todos superaron una situación difícil porque no es fácil superarla, más allá de si se jugó bien o mal. Eso nos tiene que fortalecer para volver a creer y jugar mejor".



Reflexión sobre amenazas: "Lo de José Aja da tristeza. Yo agradezco a este país que me da trabajo y me ha acobijado a mí, pero en este país se ha institucionalizado amenazar jugadores. Ojo, este no es el primer caso y me ha pasado que jugadores que han estado acá y que están rindiendo bárbaro en otro lado, ya no quieren volver".



Colombia y los pocos que hacen daño: "Yo me pongo en el lugar de ustedes y del hincha, si somos un desastre pues nos tienen que insultar, pero cuando se transgrede, se llega a limitar a un ser humano trabajar. No es fácil y me da tristeza que son los pocos. No le pasa solo a un jugador extranjero, le pasa a los colombianos, pero lo normalizamos".