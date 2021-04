'En tres meses de trabajo, me quito el sombrero con este equipo'

Atlético Nacional se impuso por 3-0 sobre Envigado, asegurando la clasificación a la siguiente fase de la Liga I-2021. Al final del partido, el técnico Alexandre Guimarães destacó el rendimiento general de sus jugadores y ahora centra sus esfuerzos en lo que viene por Copa Libertadores frente a Libertad, buscando el pase a la fase de grupos del certamen continental.

“Los partidos tienen 95 minutos y nosotros en la gran mayoría de los partidos hemos jugado bastante bien en diferentes tramos. Después de analizar los números y teniendo en cuenta el plantel amplio que tenemos para poder tener esa versatilidad del medio campo hacia arriba y eso es lo que nos ha dado los puntos y lo que el equipo necesita para afianzarse”, indicó el brasileño.



Además, “en casa ganamos casi todos los partidos y eso también nos ha servido para solidificar el trabajo que estamos haciendo. Lo que hemos ganado, lo logramos bien y ahora viene lo más interesante que es pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y pensar en los ‘playoffs’ de la Liga. No hacemos drama por los partidos que perdimos, para jugar como lo estamos haciendo necesitamos hacer rotaciones y que los que están afueran necesitan ritmo. Es fantástico lo que estamos demostrando”.



Sobre lo que viene la próxima semana en Paraguay contra Libertad, el estratega señaló que “estoy confiado para la Copa Libertadores, se que es otra dinámica, otro torneo, pero el equipo está entrando en un buen momento. Tuvimos un magnífico mes de marzo, comenzamos muy bien abril y ahora debemos enfocarnos en Libertad que es un rival complicado. Ahora no estoy pensando sino en la Copa Libertadores, ir a Asunción, sacar un buen resultado y luego pensaré en la nómina de Cali y contra Patriotas”.



En cuanto al funcionamiento de sus dirigidos, Guimarães indicó que “tenemos un equipo que en tres meses han asimilado muy bien nuestra idea, hemos jugado bien muchísimos partidos y esto nos da la posibilidad de clasificarnos a dos fechas y siendo el equipo más goleador del campeonato. Tenemos un margen de crecimiento muy grande, en tres meses de trabajo, me quito el sombrero con este equipo”.



Sobre el juego del colombo holandés Michael Chacón, Alexandre expresó que “nos alegra el rendimiento de Michael (Chacón) y sus compañeros también están contentos con él. Sabíamos que le debíamos dar tiempo para que se adaptara, regresaba de nuevo a su país y en este partido le fue muy bien”.



Finalmente, sobre la virtud para aprovechar la pelota quieta con los goles de Bryan Rovira contra Guaraní y Michael Chacón contra Envigado, Guimarães resaltó que “ambos en los entrenamientos han estado muy bien, los que deben cobrar son los que tienen mejor rendimiento en los entrenamientos, (Michael) Chacón hizo un golazo, como (Bryan) Rovira lo hizo en Paraguay y eso nos deja muy satisfecho”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8