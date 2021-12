‘En todo proceso hay puntos para crecer’: Alejandro Restrepo

Atlético Nacional cortó una racha de ocho partidos sin ganar y lo logró con goleada 5-1 sobre Deportivo Pereira por la quinta fecha del cuadrangular A en la Liga II-2021. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo dejó sus sensaciones de este juego y el balance del semestre.



“Va a ser muy importante para nosotros hacer un balance del año que va a requerir tiempo, todos los que hacemos parte de la interna del equipo debemos ser autocríticos y evaluar pensando en lo que viene”, indicó Restrepo.



Además, “la reflexión que debemos hacer hoy, es valorar lo bueno que logramos. En todo proceso hay puntos para crecer, esto fue un aprendizaje que nos hará más grande”.



En cuanto a su continuidad, el estratega expresó que “la gratitud es para toda la vida, Independiente de cuánto tiempo me quede. Lo que he sentido del comité de fútbol es un respaldo, queremos crecer en todas las esferas”.



Sobre el rendimiento del equipo en este juego, Restrepo indicó que “para nosotros, este partido era para terminar con dignidad por el respeto a nuestra hinchada, nuestras familias. Sentimos que esta temporada no debía terminar así, nos regalamos una alegría ganando. Un club como Nacional necesita victorias seguidas”.



Finalmente, el técnico se refirió a la alineación de Aldair Quintana luego del audio filtrado esta semana y el revuelo que causó. “Fue un tema que manejamos internamente y eso se expuso en el comunicado del equipo. Él reconoció su error y así lo manifestó en su comunicado, hablamos con él, como se sentía y decidimos alinearlo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8