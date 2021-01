‘El puesto de arquero requiere paciencia y continuidad’: Quintana

Con la mente puesta en el partido de este jueves por los cuartos de final de la Copa Colombia 2020 frente a Deportes Tolima, Atlético Nacional confía en la seguridad de Aldair Quintana para mantener el cero en su arco y ocuparse en generar y aprovechar las opciones ofensivas para llevarse la serie.



El portero tolimense fue figura en los octavos de final, atajando tres penales en la serie frente a Águilas Doradas y en el comienzo de la Liga contra Santa Fe, atajó nueve ocasiones de gol, entre ellas un penal y sacó el cero en su arco. Motivado para seguir destacándose bajo los tres palos, Quintana analizó su presente y el encuentro frente al equipo musical.



“Para eso estoy, para salvar al equipo cuando las cosas no van muy bien, también destaco el trabajo de mis compañeros. Sobre los penales, todo es preparación, el trabajo que hacemos con Milton Patiño, él me envía compactos con los análisis de los posibles cobradores de penal y pelota quieta de los rivales. Ahora tenemos muchas facilidades para analizarlos”.



En cuanto a su función en el campo, Quintana indicó que “el puesto del arquero es diferente, requiere paciencia y continuidad. El arco de Nacional es muy grande, con mucha historia y que con la confianza que se va uno tomando, junto con el respaldo de los compañeros, se va progresando. Hay acciones en las cuales el arquero no solo tiene que atajar la primera, sino ir muy rápido por el rebote”.



Sobre el rival, Aldair remarcó que “Tolima es un equipo complicado, fuerte físicamente, aguerridos, con jugadores muy buenos por bandas. Nosotros debemos contrarrestar sus virtudes y con el triunfo del domingo, nos motiva para afrontar este partido y pelear por el título”.



Finalmente, el golero señaló porqué desde su posición, no solo ayuda a evitar los goles, sino a estar atento a los movimientos defensivos de su equipo. “Como arquero, es privilegiado de tener todo el panorama, que los compañeros tengan su marca y los de la parte defensiva somos los encargados de estar pendientes de estas funciones”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8