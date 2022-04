Alberto Gamero: 'Cometimos tres errores, eso lo vamos a corregir'

América despertó en el momento indicado. Sin Juan Carlos Osorio en el banquillo, y con el interinato de Pompilio Páez, los escarlatas volvieron a la victoria ante el líder, Millonarios. Una contundente victoria en un momento 3-0, pero que se le fue complicando sobre la hora con dos descuentos tardíos de los embajadores. Alberto Gamero y Juan Pablo Vargas atendieron a rueda de prensa, y destacaron que les costó principalmente por la falta de definición a lo largo del encuentro.

En el cuarto partido del año en el que Millonarios comenzó perdiendo y se mantuvo con la derrota, Alberto Gamero y Juan Pablo Vargas remarcaron esa falta de definición que tuvieron a lo largo de los 90 minutos, donde tal vez, el querer hacer todo solo pecó en el club embajador que se convirtió en un juego individual de Richard Celis, por ejemplo, que ansiaba anotar nuevamente.

Sobre esa generación de juego, Gamero dijo tajantemente lo siguiente, ‘nos cuesta porque no metemos los goles, esa es la realidad. Me parece que en el 0-0 teníamos la posesión del balón, América nos llegaba con los frontales y no llegaba claro. Para el segundo tiempo las modificaciones que hicimos, me parece que jugamos cuarenta minutos en el terreno de América. Tuvimos opciones, pero no las metemos. Cuesta, cuesta, de pronto tirar un buen centro, hacer una mejor pared, hubo cosas buenas hoy, pero es cierto que lo que se hizo era para empatar el partido’.

Vargas también resaltó que las buenas decisiones no acompañaron al club en esta tarde noche, ‘hay que tomar mejores decisiones, una mejor pared, un mejor centro, un buen remate inclusive, pero sí creo que el equipo generó lo necesario para al menos no perder el partido. No es de merecimientos, no es de quién cree usted que debiera haber ganado, no. Ellos metieron tres nosotros dos, pero en cierta parte me tranquiliza que se generó’.

Sobre esa reacción tardía, Alberto Gamero comentó, ‘nosotros no somos un equipo de peloteo, somos uno que intenta elaborar, esto lo estamos entrenando, hay momento en el que nos vamos a equivocar. Hay momentos de esos, pero yo creo que este equipo, de acuerdo con lo que nosotros entrenamos, la mayor parte lo hacemos, e indudablemente hay mucho por corregir. A pesar de ir perdiendo 3-0 no perdimos esa brújula de querer jugar bien, querer intentar, y eso es lo que vamos a hacer a lo largo del torneo’.

Juan Pablo Vargas enfatizó en esos errores defensivos que le costaron los tres goles a Millonarios, ‘le mentiría si le dijera que no fue por más errores de nosotros que por virtud. Pero no es tampoco para matarnos porque yo creo que de 14 partidos que hemos jugado en este torneo, me parece que es el primero en el que ha habido tantos errores, no habíamos recibido tantos goles como hoy, entonces sí, no estuvimos finos, pero es un partido, no hubo nerviosismo por Adrián (Ramos), a pesar de que es un gran jugador, me parece que lo pudimos controlar bien’.

Alberto Gamero habló sobre qué se le debe decir a los jugadores tras la derrota, ‘yo pienso que el mejor momento del América fue en el 25 del primer tiempo. Nos quitó el balón y nos empezó a atacar, dejábamos que ellos pensaran más. Teníamos el partido controlado, hoy nos salió otra espina que fue Sierra que hizo los dos goles. Ramos estuvo bien controlado, nos descuidamos en la pelota quieta y nos hacen el gol. Esto todos los días es de aprendizaje, al jugador hay que entenderlo que no todo se hace bien. Cometimos tres errores garrafales y fueron tres goles, eso lo vamos a corregir, y vamos a aprender de nuestros errores. En la parte ofensiva también hay errores, el que tiró un centro malo, el que definió mal, lo bueno es que en el día a día corregimos.