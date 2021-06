‘Fuimos un equipo grande, con verraquera y jerarquía’: Alberto Gamero

Alberto Gamero quedó emocionado con la clasificación de Millonarios a la final de la Liga BetPlay I-2021. Ganarle 2-0 a Junior y dejar el global 4-3, hacerlo tan temprano, aguantar con diez hombres durante 70 minutos, y lograr el objetivo, es motivo de orgullo para el entrenador embajador.



“La expulsión al minuto 24, con 2-0 y contra un equipo importante, creo que el equipo tuvo compromiso, calma y jerarquía. Salí feliz y orgullo de ver jugadores haciendo un trabajo al que no están acostumbrados. Se manejaron como un equipo grande. Íbamos ganando 2-0 y teníamos que reforzar la mitad de la cancha. Siempre pensé que tenía dos jugadores en punta y no podía sacarlos, porque Junior se me venía encima. ‘Chicho’ Arango hizo un gran trabajo”, analizó Gamero.



Gamero es hombre de procesos y hoy ve los resultados. “Encontré un grupo de jugadores jóvenes, pero con una verraquera y personalidad impresionante”, comentó.



Y por eso le agradeció a la dirigencia de Millonarios: “Gracias a este proceso, a la directiva que creyó en mí, a los jugadores y a la afición. Nos queda un camino más duro todavía, que es pelear el título. Cuando llegué a Millonarios, me mencionaron un proyecto; hubo momentos donde se pedía mi cabeza, pero los dirigentes me respaldaron y me dio mucha fortaleza para seguir trabajando. Los proyectos deben terminar bien, vamos bien, pero no hemos terminado”



“Aquí hay un grupo muy profesional. Ayer terminamos 135 entrenamientos. Hay que tener tranquilidad, mesura, y deseos de brindarle una alegría al hincha”, aseguró el entrenador samario.