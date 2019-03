William Palacios no va más con Independiente Medellín

Este domingo, el técnico Octavio Zambrano confirmó la salida de William Palacios, jugador de 24 años quien llegó a comienzos de este año procedente del Celaya de México. Palacios tuvo constantes problemas de indisciplina que lo tenían apartado del grupo dirigido por Octavio Zambrano.

La paciencia terminó y el club decidió no contar con los servicios del delantero que actuó en 2 partidos de la Liga I-2019: frente al Unión Magdalena y América de Cali, sumando entre este par de encuentros 82 minutos. Aunque había tenido molestias físicas, al final se conoció que fueron sus actos extradeportivos lo que tenían marginado al jugador.



“William (Palacios) no continuará con nosotros, le manifestamos esta decisión. El jugador ha infringido las normas disciplinarias del Independiente Medellín, por eso, lo más sano es que él busque otro equipo. Es un buen chico, pero no fue suficiente con guiarlo, personalmente quiero ayudarlo porque para mí, lo más importante es el ser humano”, comentó el técnico Octavio Zambrano.



De esta manera, Medellín perdería un cupo en el resto del semestre, aunque le queda uno para poder inscribir en el mercado de pases de jugadores libres, nombres como el peruano Héctor Campos y Cristian Echavarría suenan para sumarse al equipo.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín