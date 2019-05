Millonarios, por un paso definitivo hacia la final, visitará al Unión

La penúltima fecha del Cuadrangular A de la Liga I-2019 tiene como ingrediente especial un duelo que en el papel se presenta favorable para Millonarios, que visita a un golpeado Unión Magdalena, que perdió los cuatro encuentros de esta fase, pero que seguramente luchará por no irse en blanco. El encuentro en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta comenzará a las 4 p.m. y será arbitrado por Wílmar Roldán.

El cuadro samario tratará de no convertirse en el primer equipo que pierde sus primeros cinco partidos en los cuadrangulares. Los dirigidos por Hárold Rivera no se la pondrán fácil al equipo de Jorge Luis Pinto, con su juego de presión alta que han hecho en casa, valiéndose del factor clima.



El Unión tratará de volver a ser un ‘ciclón’ en casa, pese a que no cuenta con su goleador Ricardo Márquez, autor de 9 goles en 22 partidos y quien sufrió una fractura en un dedo del pie izquierdo en el partido contra el América, que lo dejó por fuera de estos últimos encuentros de la Liga. La otra baja de Rivera será la del volante defensivo Jhojan Valencia, por acumulación de amarillas.

🔵🔴🌪️ | Hincha Bananero, continúa la venta de boleteria para el compromiso Unión Magdalena vs Millonarios FC (@MillosFCoficial). ¡Vive el último partido de local desde las gradas del Sierra Nevada! 💪🏼⚽



Millonarios, por su parte, no se confía del mal momento del equipo samario. “Sé que es un partido duro y así se lo he explicado a mi equipo y vamos a ir a buscarlo”, dijo el técnico Jorge Luis Pinto. “Los equipos son peligrosos en cualquier instancia. Si no han ganado, van a buscar ganar, es entendible. Hay que respetarlos, por eso no me confío en nada. Hay que ir a buscar el triunfo”, agregó.



El cuadro embajador no tendría muchas novedades en su once inicial respecto al equipo que enfrentó al Pasto, en la cuarta fecha, el pasado fin de semana. El defensor central uruguayo Matías de los Santos sigue siendo baja por lesión, por lo que la pareja de centrales nuevamente tendrá a Alex Rambal y Bréiner Paz. El ingreso de Eliser Quiñones en la convocatoria, en el lugar de Óscar Barreto, es la principal variación que tendrá el técnico Jorge Luis Pinto.



“De pronto no tenemos una nómina tan amplia, pero felizmente quienes han entrado han respondido muy bien. Esa diferencia de titulares y suplentes, con nuestro método de entrenamiento, les ha dado un ritmo constante a todos”, explicó el técnico.



Millonarios lidera el Grupo A de los cuadrangulares con 10 puntos y una victoria, sumado a un empate o una victoria del América sobre el Pasto (7 puntos) lo clasificaría a la final.

Alineaciones probables:



Unión Magdalena: César Giraldo, Cristian Subero, Edisson Restrepo, Fernando Battiste, Yulián Gómez; Abel Aguilar, Juan Carlos Pereira, David Ferreira, Luis Carlos Arias, Hernán Luna; Ruyery Blanco.

D.T.: Hárold Rivera

Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Felipe Román, Alex Rambal, Bréiner Paz, Felipe Banguero; César Carrillo, John Duque, Juan David Pérez, Cristian Marrugo, David Silva; Fabián González.

D.T. Jorge Luis Pinto



Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada de Santa Marta

Árbitro: Wílmar Roldán

TV: Win Sports