Tolima y Junior se sacarán chispas por el primer cupo a la final

El Deportes Tolima y el Atlético Junior se enfrentarán este miércoles en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 7:30 p.m., en el juego que definirá el primer finalista de la Liga II-2019. Al cuadro de Alberto Gamero solo le sirve la victoria, mientras que al Junior un empate le basta para meterse en la disputa del título por tercer torneo consecutivo.

Tolima por un triunfo que lo instale en la final

Al todo o nada, así han definido jugadores y cuerpo técnico del Deportes Tolima el partido de este miércoles ante Junior, por la sexta fecha de los cuadrangulares, los pijaos precisan de una victoria para instalarse en la final de la Liga, instancia que sería la sexta vez que afrontaría el equipo tolimense desde que están los torneos cortos.



Tolima no tiene margen de error ante un rival con el que se ha visto la cara siete veces este año, dos por Superliga y cinco por Liga, el balance favorece a los tiburones pero eso genera un plus para los dirigidos por Alberto Gamero.



El técnico samario tendrá a su disposición los mismos jugadores que estuvieron en Medellín y eliminaron a Nacional el domingo anterior, eso sí se dará una variante en la formación inicialista.



El volante Jaminton Campaz regresa a la nómina titular y eso motivará cambios en el esquema donde retornará la figura de 4-2-3-1, la intención es no permitir que Junior tome el balón y de paso la iniciativa y control del juego.



Sobre este partido, Alex Castro indicó "tenemos una gran opción de ir a la final, dependemos de nuestras acciones y de hacer valer la condición de local, Junior es un equipo fuerte que llega motivado a asegurar el primer lugar pero nosotros tenemos una nómina de jugadores fuertes mentalmente que están determinados a salir a dejar todo en la cancha".

PIJAOS aquí están los 19 convocados luchando por un sueño. #SomosPijaos pic.twitter.com/DniSpZdFXf — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) November 26, 2019



Atlético Junior le madrugó al viaje

Atlético Junior no quiso arriesgarse y viajó desde este lunes a Bogotá, donde pasó la noche. Este martes viajó en la mañana a la ciudad de Ibagué, donde en la tarde realizó su último entrenamiento antes del encuentro.



Ante las dificultades para reservar el vuelo, debido al paro, el técnico Julio Comesaña no quiso exponerse a un retraso y por eso adelantó el viaje de la delegación en la que está el volante Víctor Cantillo, quien no pudo jugar el encuentro contra el Cúcuta por una lesión de tobillo. Sin embargo, aún no es confirmada su presencia en la titular este miércoles.

Esto dijo Sebastián Hernández, volante del Junior



La tenemos ahí, vamos a luchar por esa final… No nos han regalado nada y tenemos las mejores posibilidades de pasar

📝| Nómina que se encuentra en Ibagué para el partido de mañana en el Manuel Murillo Toro en busca de una nueva final. #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/mjBxvXZW6E — Club Junior FC (@JuniorClubSA) November 26, 2019



Alineaciones probables:



Deportes Tolima: William Cuesta; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, José Moya, Danobis Banguero; Carlos Robles, Larry Vásquez, Anderson Plata, Jaminton Campaz, Alex Castro; Jorge Ramos.

D.T.: Alberto Gamero.



Atlético Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo (Leonardo Pico), Luis Narváez; James Sánchez, Daniel Moreno; Edwuin Cetré y Teo Gutiérrez.

D.T.: Julio Avelino Comesaña



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Murillo Toro (Ibagué)

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

TV: Win Sports