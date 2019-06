Tolima le ganó 1-2 al Cali, pero no le alcanzó para llegar a la final

Deportes Tolima derrotó 1-2 este miércoles al Deportivo Cali al en el estadio de Palmaseca, en la última fecha del cuadrangular B de la Liga I-2019, sumó los mismos 12 puntos del Junior, pero la diferencia de gol no le permitió clasificarse a la final para enfrentar a Pasto por el título.



Conocedor del resultado en favor de Junior desde la primera parte en Medellín, el técnico Alberto Gamero hizo todo para ganar y de forma holgada, pero se encontró con el arquero Johan Wallens en gran dimensión. El final resultó dramático, con ambos equipos en zona contraria, al punto que William Cuesta también fue clave en la visita.

La iniciativa en el comienzo fue del Cali, que se aproximó con Agustín Palavecino y luego en un remate potente de Carlos Rodríguez que sacó el golero Cuesta al tiro de esquina.



Tolima tuvo una llegada tenue con ‘Cariaco’ González y luego Cuesta volvió a intervenir para sacarle un remate a Juan Ignacio Dinenno.



Sin embargo, la más riesgosa del cuadro tolimense se dio a los 20, cuando Alex Castro ganó la última línea por izquierda, metió el centro y Marco Pérez remató muy cerca del horizontal de Wallens.



Y el mismo Pérez encaró a Wallens en otra llegada rapidísima ganándoles a Andrade y Rentería, y el joven guardameta achicó de forma correcta para evitar el primero del visitante. Luego se estiró para enviar el balón al tiro de esquina en dos cabezazos del Tolima.



Después del dominio tolimense, el Cali se acordó de atacar con un disparo de Cabrera que se fue demasiado elevado. Y Juan Camilo Angulo intentó con otro remate que pasó cerca del vertical izquierdo.



Y Cuesta volvió a destacarse al desviar con mano cambiada un disparo de Palavecino, y Rodríguez remató desviado. Sin duda, los minutos finales dejaron ver mejor al Cali, ante un Tolima desesperado que no encontraba el camino para desequilibrar a sabiendas del triunfo parcial 1-3 del Junior en Medellín.



Para el segundo tiempo, Alberto Gamero ordenó el ingreso de Jáminton Campaz por Larry Vásquez, no tenía otra alternativa para buscar la apertura del marcador y creó cuatro opciones consecutivas sobre el pórtico de Wallens.



A los 12 minutos llegó el tanto de la ilusión ‘vinotinto y oro’. Se cobró un tiro de esquina por derecha, Wallens rebotó al centro, no llegó ningún azucarero y Marco Pérez ganó entre Colorado y Angulo para conseguir el gol con un derechazo a media altura. 0-1 y a seguir mejorando la diferencia para acariciar la final.



Sin embargo, el local tuvo dos acciones consecutivas de Andrade y Palavecino que pudieron poner la igualdad, a los 18.



La premura del tiempo conspiró contra los intereses del Tolima, Gamero hizo las dos variantes que le faltaban, pero no pudo romper el cerco verdiblanco.



En una salida rápida por izquierda, Castro metió el balón al área, el balón pegó en un defensa del Cali y le quedó a Marco Pérez, quien nuevamente de derechazo venció a Wallens sobre la base del palo derecho, a los 27. Faltaba solo un gol para clasificar a la final.



Volcado sobre el área verdiblanca, Tolima hizo todo por aumentar la cuenta, pero Jáminton Campaz se perdió otra opción clarísima a los 32. Y a los 35 otra vez Pérez se barrió al piso y el arquero azucarero evitó el tercero.



No obstante, en una llegada aislada a los 41 fue el Cali el que acortó el marcador, luego que Dinenno le dejara el balón a Féiver Mercado entrando al área y el atacante atlanticense sacó un zurdazo potente para superar a Cuesta.



Con grandes espacios en la cancha, con las líneas totalmente desdibujadas en ambos oncenos, Dinenno y Mercado se perdieron el empate en las postrimerías. 1-2, pero el resultado no le alcanzó al cuadro ‘pijao’, que hasta último momento trató de perforar la valla con Alex Castro. De igual forma, Valdés dilapidó uno increíble al no cabecear un centro desde la derecha.



Síntesis



Cali 1-2 Tolima



Deportivo Cali: Johan Wallens (7); Juan Camilo Angulo (5), Danny Rosero (5), Richard Rentería (5), Darwin Andrade (5); Andrés Colorado (5), Christian Rivera (5), Matías Cabrera (5), Carlos Rodríguez (5), Agustín Palavecino (4); y Juan Ignacio Dinenno (5).

Cambios: Féiver Mercado por Matías Cabrera (16 ST), Didier Delgado por Juan Camilo Angulo (24 ST), Kevin Velasco () por Agustín Palavecino (36 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Goles: 0-1: Marco Pérez (11 ST). 0-2: Marco Pérez (27 ST). 1-2: Féiver Mercado (41 ST)



Deportes Tolima: William Cuesta (7); Juan Arboleda (6), Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (6), Leyvin Balanta (6); Larry Vásquez (6), Carlos Robles (6), Rafael Carrascal (6), Luis González (6), Alex Castro (8); y Marco Pérez (8).

Cambios: Háminton Campaz (5) por Larry Vásquez (1 ST) , Diego Valdés (5) por Rafael Carrascal (18 ST) y Jorge Ramos (5) por Luis González (21 ST).

D.T.: Alberto Gamero



Amonestados: no hubo.



Expulsados: no hubo



Partido: Vibrante



Figura: Marco Pérez (8)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 4.000 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Gustavo Murillo (7)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces