Tolima ganó 1-0 al Unión y dormirá como uno de los líderes de la Liga

Deportes Tolima logró una importante victoria sobre Unión Magdalena y llegó a los 20 puntos, por lo que se suma al grupo de líderes que conforman Millonarios, Cúcuta, América y Junior. Los dirigidos por Gamero sufrieron más de lo esperado frente a Unión Magdalena, que generó dificultades al equipo tolimense pese a contar con un jugador menos durante más de 70 minutos.

El partido arrancó muy disputado en la mitad de cancha, hasta que en el minuto 17 del primer tiempo llegó la jugada que desequilibró el encuentro: Márquez saltó por una pelota dentro del área de Tolima y golpeó a Julián Quiñones y pese a que a primera vista pareció que no hubo intención y que fue una jugada de partido, el árbitro Ararat decidió expulsar al juvenil delantero.



A partir de ahí el dominio de las acciones fue de Tolima, que los restantes 28 minutos intentó vencer la resistencia de César Giraldo, quien tuvo una buena actuación y resistió los embates del equipo vinotinto, que no pudo sacar diferencias durante los primeros 45 minutos, pese a controlar las acciones y tener total dominio del juego.



En la segunda parte el planteamiento de Unión Magdalena fue un poco más defensivo, sin embargo, de nada sirvió esto, pues a los 15 minutos, Marco Pérez recibió un buen centro de González y definió de buena manera para anotar el primer y único tanto del partido, para darle la ventaja a su equipo.



Tras el gol, el partido se abrió un poco más y Tolima aprovechó los espacios pero no logró concretar ninguna de sus acciones. Posteriormente, con el ingreso de David Ferreira, Unión mejoró, logró acercarse con peligro al arco rival y ahí apareció el arquero Cuesta, quien cumplió un buen papel y supo defender el arco local.



Tolima supo manejar la ventaja, no liquidó el partido con un segundo gol, pero sumó de a tres y se convirtió en líder de la Liga, con 20 puntos. La noticia negativa, sin embargo, se dio con la lesión de Omar Albornoz, quien sufrió una rotura de peroné y no verá más acción por un largo tiempo.



Síntesis

Tolima 1 - 0 Unión Magdalena



Deportes Tolima: Wiliam Cuesta (6); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (6), Omar Albornoz (5); Rafael Carrascal 7), Yeison Gordillo (5), Larry Vásquez (6), Luis González(6), Alex Castro (6), Marco Pérez(7).

D.T.: Alberto Gamero



Cambios: Juan Guillermo Arboleda (6) por Omar Albornoz (16 PT), Daniel Cataño (6) por Yeison Gordillo (1 ST), Jaminton Campaz por Alex Castro (32 ST).



Unión Magdalena: César Giraldo (7); Cristián Subero (6), Dixon Rentería (6), Julio Murillo (6), Yulian Gómez (6); Juan Pereira (5), Abel Aguilar (6), Ubaldo Luna (5), Luis Carlos Arias (6), Lucas Sotero(6); Ricardo Márquez (4).

D.T.: Harold Rivera.



Cambios: David Ferreira (6) por Lucas Sotero (21 ST), Hernán Luna (5) por Uvaldo Luna (21 ST), Juan Esteban Ortiz por Luis Carlos Arias (26 ST).



Amonestados: Nilson Castrillón (15 PT), Wiliam Cuesta (21 PT), Alex Castro (8 ST),



Expulsados: Ricardo Márquez (16 PT)



Goles: Marco Pérez (14 ST),



Figura: Marco Pérez (7).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 6.000 espectadores aproximadamente.



Árbitro: Nolberto Ararat (5)



Partido: bueno.