Tolima ganó 2-1 y hundió a un Nacional disminuido por las lesiones

Deportes Tolima jugó un buen partido y le dio vuelta al resultado en el Manuel Murillo Toro para conseguir tres puntos frente a Atlético Nacional, que pese a la victoria frente a Cúcuta no levanta cabeza y salió con las manos vacías de Ibagué.



Durante los primeros 45 minutos hubo muchas emociones, sin embargo, ninguno de los dos equipos supo sacarse ventajas y la jugada más clara fue de Hernán Barcos, cerca de la conclusión del primer tiempo, cuando su remate, tras voltearse en el área, impactó el palo izquierdo del arquero Cuesta.



La segunda parte sí trajo los goles y lo hizo de manera rápida: a los 48 minutos, Vladimir Hernández recibió un gran pase de Sebastián Gómez, quien asistió desde antes de mitad de cancha al exjugador de Junior, para que este definiera por encima de la humanidad del arquero, que nada pudo hacer para impedir la entrada del balón en su arco.



Pese a ello, la alegría no le duró mucho al cuadro verde, 6 minutos más tarde Alex Castro armó una grandísima jugada desde antes desde los tres cuartos de cancha, se sacó la marca con un hermoso túnel y definió por el palo derecho del arquero José Fernando Cuadrado, que desde minutos antes ya estaba en el suelo y tal vez ha podido hacer un poco más por detener el remate.



Con las acciones igualadas, ambos equipos siguieron intentando, pero la definición llegó en los pies de Luis Daniel ‘Cariaco’ González, que recibió un pase de costado, no se puso nervioso dentro del área y tras dejar a dos defensores en el suelo, definió de la mejor manera posible para no darle posibilidades a Cuadrado, poniendo el 2-1 definitivo.