¿A quién apunta 'Teo'? Pidió que todos estén al nivel de un grande

Parece que la falta de victorias empezó a generar problemas en Junior y así lo dejo ver uno de los referentes del plantel ‘Teo’ Gutiérrez. El atacante, quien también ha sido señalado por sus constantes expulsiones, habló con la prensa en la rueda de prensa de este martes y prefirió señalar a sus compañeros que hacer una autocrítica.



“Hay jugadores que todavía no han entendido que están en Junior, que tienen que subir su nivel. Todavía no conocen el movimiento de sus compañeros y eso hay que entenderlo rápido y transmitirlo dentro de la cancha, y más en estos partidos clave. Se nos han ido puntos con los partidos ya controlados y no puede volver a pasar eso porque Junior es un equipo grande y somos los campeones”, arrancó diciendo el referente tiburón.



Y aunque no especificó a quién se refería, sí señaló a las individualidades: “hay rendimientos individuales que preocupan y ya el entrenador sabrá manejarlos de la mejor manera. Pero, en general, el grupo está muy bien, simplemente falta que algunos jugadores se acoplen a la idea táctica y técnica que tiene el entrenador”.



Luego, hablando desde su posición de referente, dijo: “Yo simplemente les doy un mensaje y se los he dado siempre, (diciéndoles) que Junior es un equipo grande. Nosotros hemos construido algo que ha sido difícil y ahora el que tiene la oportunidad de jugar tiene que demostrar la categoría. Ponerse la camiseta de Junior es una responsabilidad grande”.



Así que prosiguió con el rendimiento individual: “hay individualidades que no han encajado en el equipo y tienen que subir su nivel porque este es un equipo grande, un equipo que no espera y el grupo es consciente de eso, los estamos ayudando. Lo más importante es técnicamente conocer al compañero, saber a dónde se mueve y fluir dentro de la cancha que es lo que sabe hacer este grupo”.



Entonces, concluyó resaltando que pese a los errores, aún están invictos: “Estamos invictos, todavía no hemos perdido y eso es importante. Pero sí nos preocupa que tenemos los partidos ganados y por errores individuales nos cuestan”.



¿A quién se habrá referido 'Teo'?