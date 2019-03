‘Esperemos que nos vaya bien y conseguir la victoria’: Sebastián Gómez

Tras su llegada a Atlético Nacional, Sebastián Gómez se convirtió en uno de los titulares habituales para el técnico Paulo Autuori. Avanza la temporada y comienzan esos partidos donde un detalle puede significar una victoria, frente a Millonarios, Gómez confía en seguir mostrando sus capacidades, marcar un gol como el del partido en Caracas contra Deportivo La Guaira e ir ganando terreno en la Liga. “Esperemos que nos vaya bien, marcar gol y conseguir la victoria”, remarcó.



El buen nivel mostrado frente a Libertad en la Copa Libertadores, es lo que tanto el técnico como la hinchada quiere ver en este Nacional, para Sebastián es cuestión de manejar la misma “paciencia e intensidad”, en eso trabajaron durante la semana y esperan mostrarlo en el gramado del estadio El Campín.

“El grupo está muy bien, no hay que reprochar nada, contra Libertad lo dejamos todo, por ahí nos fuimos a penales, que para mí es una lotería”, indicó Gómez.



“Después de la eliminación en la Copa Libertadores, venimos trabajando bien, sabemos que la Liga es muy exigente y los partidos que tenemos serán muy complicados. Esperamos hacer un buen juego y poder ganar. Estamos ajustando las falencias que hemos tenido y esa eficacia que no hemos tenido”, completó el volante surgido en las divisiones menores de Nacional y quien tuvo un paso por Leones de Itagüí.



En cuanto al nivel que ha tenido con Brayan Rovira, una dupla que surgió en la sub 20 de Nacional y que hoy cosecha sus frutos, Gómez comentó que “hay que ver lo positivo, nos ha ido muy bien, hemos sabido aprovechar la oportunidad que nos da el cuerpo técnico, la idea es seguir creciendo como persona y como jugador”.



Sobre lo que pueden esperar del rival, Sebastián precisó que “Millonarios es un equipo muy táctico, con jugadores muy talentosos, nosotros con la posesión y atacando los espacios, podremos sacar ventaja”.



Además, “debemos resolver los partidos en caso de que nos esperan o nos van a apretar para atacar los espacios libres. Nacional debe estar preparado. La media distancia también es importante, para que el equipo pueda conseguir más goles”.



Este será el primer partido oficial que, con la camiseta de Nacional, Sebastián Gómez enfrente a Millonarios, un dato no menor. “Me emociona mucho jugar este clásico, es la primera vez que tendré la oportunidad de hacerlo. Sabemos que Millonarios es el líder, pero no hay impedimento para nosotros mostrar el fútbol que tenemos”.



Hablando un poco de sus características como volante mixto, Gómez explicó que “En la cancha me entrego completamente, quiero ser el jugador con más pases efectivos y marcar más goles, eso es lo que yo vengo a proponer. Me sentido muy bien arrancando de atrás, me gusta ayudar a defender y en esa posición me siento muy cómodo”.



Finalmente, se mostró emocionado al saber que es un motivo de orgullo para el barrio Andalucía, “soy un ídolo para los niños de mi barrio y es una gran responsabilidad, debo darles ejemplo para que sigan este camino o a que sus padres los motiven y apoyen en lo que quieren ser”. Además, acotó que “en los barrios de Medellín hay mucho talento, si uno es disciplinado, puede llegar acá”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín