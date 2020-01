Diego Valdes celebró su llegada a Santa Fe, pero se acordó del Tolima

El antioqueño Diego Valdés Giraldo está feliz por su fichaje con el Independiente Santa Fe y este miércoles dejó claro ante los medios que su intención era estar en el club cardenal desde el semestre pasado, sin embargo, el Tolima, club con el que tenía contrato no avaló su salida.

Valdés, de 28 años, y quien se dio a conocer con sus goles para el Boyacá Chicó en la Liga del 2018, está dichoso de por fin estar con el club rojo de Bogotá. En el 2019 no pudo ganarse la titular con Alberto Gamero, quien solo lo utilizó en 11 juegos como inicialista y en total tuvo 37 apariciones a lo largo del año en la Liga.



“Muy contento de estar aquí, era una posibilidad que se había manejado desde el semestre pasado y por eso estoy muy contento de llegar a un equipo tan grande”, dijo Valdés. “El equipo me quiere, el cuerpo técnico me quiere y eso es lo más importante”, destacó el atacante, quien explicó que pasó para que no se concretara el interés desde el semestre pasado.



“Lamentablemente el Tolima no me dejó salir. Pero ya estoy aquí, eso es lo importante”, explicó el delantero.



El atacante realiza la pretemporada, se está adaptando bien al trabajo de Harold Rivera y espera aportar goles al conjunto bogotano como lo dejó claro ante los medios al final de la práctica de este miércoles.



“El profe ha sido muy claro con todos, en lo táctico en lo que quiere”, dijo y explicó que está preparado para jugar en la altura, por su experiencia con el Chicó. “La altura a favor es importante, mi estilo de juego sirve para ese nivel y por eso espero retomar el nivel, hacer goles y ayudar al equipo”, anotó.