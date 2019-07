Lo bueno, malo, feo y más de la primera fecha de la Liga II-2019

Con 24 goles se completó la primera jornada de la Liga II-2019, que dejó de líder a independiente Medellín a pesar de que 9 equipos ganaron en el debut del campeonato. 5 triunfos locales, 4 victorias visitantes y un solo empate. Solo un juego no tuvo goles, mientras que el partido con más anotaciones fue de 5 tantos.

Los dos equipos de Cali ganaron. En Antioquia fueron 3 triunfos y una derrota, Mientras que los clubes de Bogotá no ganaron. Además, el campeón arrancó con pie derecho y la lucha por el descenso mantiene la emoción. Ya hay goleador y mucho más.

Lo bueno

Atlético Nacional. Venció 1-2 a Once Caldas en el regreso de Juan Carlos Osorio. El entrenador, y los refuerzos, empiezan a cambiar la imagen del verde antioqueño y la gente empieza a ilusionarse con volver a disputar títulos.



Huila. Un equipo tan golpeado en el último tiempo, por los malos resultados, la falta de jugadores competitivos y el momento de su estadio, triunfó en el partido contra Equidad. De la mano de Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera, volvió la alegría a Neiva.



Cúcuta. Aunque la lucha por no descender será larga, el motilón entró pisando fuerte y venció 0-3 a Rionegro, uno de los rivales directos. Así, salió del sótano en la tabla del descenso.



Medellín. Es el primer líder, pues goleó 3-0 a Patriotas y por diferencia de gol está en la cima. El proceso de Alexis Mendoza promete buen fútbol en el poderoso.



Lo malo

Millonarios. Fue el único de los ‘grandes’ que perdió. Lo hizo jugando en El Campín y contra un joven Envigado. El albiazul no fue el mismo del semestre anterior y le pesaron las ausencias y la falta de fichajes de peso.



Sin goles. El único partido que no tuvo anotaciones fue Pasto vs. Santa Fe. El subcampeón pagó caro tener un equipo con muchas caras nuevas, mientras que el último de la reclasificación apenas está tratando de cambiar de imagen y estilo.



Bucaramanga. Jugó de local y no pudo sostener el resultado, a pesar de que estaba empatando y cediendo puntos. Cali le ganó 0-01 sobre el final y el leopardo quedó viendo un chispero en su debut en la Liga II.



Lo feo

El gol anulado. Santa Fe pudo ganar en Ipiales, pero el árbitro Carlos Ortega no validó una anotación clara del cardenal, apoyado en su juez de línea. La primera falla en el arbitraje que afectó directamente a un equipo e influyó en el resultado.

Lo estadístico

El más amonestado. Millonarios fue el equipo que más tarjetas amarillas (6) recibió en esta primera jornada de Liga II.

#DATO ▶️ Millonarios fue el equipo que más tarjetas amarillas (6) recibió en esta primera jornada de Liga Águila. Los embajadores además cometieron 17 faltas en su primer juego enfrentando a Envigado FC. pic.twitter.com/bdBiS4I1bQ — 🖥 EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) July 17, 2019

Jonathan Agudelo. Es el primer goleador de la Liga II, pues fue el único que anotó 2 tantos en la primera jornada.



El récord de Alexis Henríquez, el referente de Atlético Nacional