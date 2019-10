Cali quedó listo: venció 2-1 al Once Caldas y aseguró su clasificación

Deportivo Cali derrotó 2-1 este jueves al Once Caldas en el estadio de Palmaseca, en desarrollo de la fecha 19 Liga Águila II-2019, resultado que aseguró al local en los cuadrangulares con 33 unidades (+9 en la diferencia de gol) –parcialmente segundo– y dejó al visitante eliminado con 25.

El primer tiempo prometía emociones, con dos goles tempraneros, pero al final resultó muy confuso, por los dos bloques que montó el conjunto visitante para evitar el tránsito de los jugadores de ataque del elenco verdiblanco. En el complemento, de igual forma, se mantuvo un desarrollo de escasas aproximaciones.



Sobre 7 minutos el Once se salvó dos veces, primero con riesgo de autogol en un cabezazo de Enrique Serje y luego con un remate suave de Féiver Mercado que dio en la base del palo derecho.



Sin embargo, al minuto 12, Deiber Caicedo levantó un balón englobado al área con pierna zurda, Andrés Felipe Correa no alcanzó a despejar y Juan Ignacio Dinenno cabeceó para el 1-0.



Pero los dirigidos por Hubert Bodhert empataron a los 17, también con bonito cabezazo de Marcelino Carreazzo, tras un centro de Juan David Rodríguez, cuando Danny Rosero tampoco pudo evitar que el esférico siguiera su rumbo hacia el volante albo.

Cali y Once Caldas jugaron un intenso partido en el estadio de Palmaseca. Foto: SANTIAGO SALDARRIAGA / CEET



Con el paso de los minutos el partido se equilibró en acciones, con mucha presión en la salida de cada banco y aburrido por instantes. En una jugada esporádica, Dinenno intentó una chalaca que no fructificó, a los 24.



No estuvieron con buen suceso Christian Rivera y Kevin Velasco, mientras Deiber Caicedo, que había sido importante en el comienzo, decayó en su presencia ofensiva. A eso se sumó la buena marca del cuadro visitante y el Cali perdió posesión y dominio del juego.



Apenas a los 32 minutos volvió el equipo azucarero a utilizar los costados y produjo un centro de Juan Camilo Angulo y el frentazo de Mercado sin consecuencias en el arco de Sergio Román.



Una mala salida de Johans Wallens por poco se convierte en el segundo gol del Once, luego de un centro de Elvis Mosquera, pero Kevin Londoño resbaló en el área chica, a los 40. Y luego fue Deiber en un remate cruzado, lejos del palo izquierdo.



Empezando el segundo tiempo entró el escurridizo Johan Carbonero por Edis Ibargüen, buscando mayor contundencia. A los 11 minutos, Juan David Rodríguez intentó desde fuera del área, sin marca, y el balón pasó por encima del travesaño. Y en una acción consecutiva llegó con peligro, pero Reina estaba adelantado. A los 16 tuvo otra con un cabezazo de Serje que se fue desviado.

El Cali venció 2-1 al Once Caldas y aseguró su clasificación a los cuadrangulares de la Liga II-2019. Foto: SANTIAGO SALDARRIAGA / CEET

Momentos de susto se vivieron a los 19 minutos, cuando Andrés Felipe Correa y Danny Rosero se estrellaron en el momento de saltar a cabecear, por lo que se pidió con urgencia la asistencia de los médicos y la ambulancia, que estaba lejos del sector del incidente. La peor parte la llevó el jugador del Once, que sufrió una herida grande en su frente y fue trasladado al Centro Médico Imbanaco, al sur de Cali.

Momentos de angustia vivieron los jugadores del Once Caldas al ver la herida de Correa en su cabeza. Foto: SANTIAGO SALDARRIAGA / CEET

Sobre 28 minutos, Carlos Rodríguez recibió un rebote del arquero Román ante entrada de Dinenno y el mismo argentino consiguió el 2-1 tras el pase del volante recién ingresado. Lo demás fue mero trámite, en un compromiso en el que primó la marca por encima de la genialidad.





Por los lados del Cali, Christian Rivera completó su quinta tarjea amarilla y no podrá jugar en Envigado en la última jornada del todos contra todos.

En la fecha 20 de la Liga, el Cali visitará a Envigado el sábado 2 de noviembre, mientras que Once Caldas recibirá al Unión Magdalena en un duelo clave para conocer los equipos que descienden.

Síntesis

Cali 2-1 Once Caldas



Deportivo Cali: Johan Wallens (5), Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6); Andrés Balanta (6), Christian Rivera (6), Kevin Velasco (5); Deiber Caicedo (7); Féiver Mercado (5); Juan Ignacio Dinenno (8).

Cambios: Carlos Rodríguez (6) por Féiver Mercado (15 ST), Francisco Delorenzi (6) por Danny Rosero (22 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Once Caldas: Sergio Román (5); Diego Peralta (5), Andrés Felipe Correa (5), Elvis Mosquera (5), David Gómez (5); Juan David Rodríguez (6), Enrique Serje (6); Marcelino Carreazzo (6), Javier Reina (6), Kevin Londoño (6); Edis Ibargüen (5).

Cambios: Johan Carbonero (5) por Edis Ibargüen (1 ST), Miguel Nazarith (5) por Andrés Felipe Correa (22 ST) y David Lemos (5) por David Gómez (34 ST)

D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: 1-0: Juan Ignacio Dinenno (12 PT, de cabeza). 1-1: Marcelino Carreazzo (17 PT, de cabeza). 2-1: Juan Ignacio Dinenno (28 ST).



Amonestados: Deiber Caicedo (22 PT), Johan Wallens (24 ST), Darwin Andrade (25 ST), Christian Rivera (31 ST), Andrés Balanta (35 ST) por Cali. Enrique Serje (17 ST), Johan Carbonero (37ST) por Once Caldas.

Expulsados: no hubo.



Partido: Regular

Figura: Juan Ignacio Dinenno (8)



Estadio: Palmaseca

Asistencia: 8.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no suministrada

Árbitro: Óscar Gómez (6)





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces