Ante la llegada del nuevo presidente ¿Camps seguirá en Santa Fe?

El mal arranque de Santa Fe en la Liga II-2019 ya comienza a generar dudas sobre la continuidad del técnico argentino Patricio Camps en el cuadro ‘Cardenal’. En la rueda de prensa luego de la derrota frente a Alianza Petrolera en El Campín le preguntaron directamente si iba a seguir en su cargo ante la inminente salida del presidente Andrés Carreño.

La respuesta duró menos de 20 segundos y en ella lo único que dejó claro es que no tiene nada claro. “Es parte de la política del club, no me meto. No conozco a fondo, entonces… Soy empleado de Santa Fe y según quien siga en el cargo o la decisión que se tome seguiré trabajando”, fue la confusa respuesta de Camps.



Sobre la derrota, el entrenador argentino se mostró optimista por lo que hicieron sus dirigidos en el segundo tiempo: “Regalamos el primer tiempo. Luego nos hicieron un gol de estrategia, de balón parado. Pero en el segundo tiempo los muchachos hicieron un gran esfuerzo con un jugador menos, se desdoblaron, lo intentaron. Con ese ímpetu creo que las cosas van a ir apareciendo”, señaló Camps.



Cuando se le preguntó sobre el mal año que ha hecho Santa Fe, Camps no dudó en diferenciar que lo del primer semestre no tiene que ver con él: “Lo del semestre pasado es pasado. Estamos trabajando en un nuevo proyecto, con muchos jugadores jóvenes, con un equipo nuevo”.