‘Nos faltó profundidad, no pudimos hacerles daño’: Castellanos

El portero Leandro Castellanos fue una de las figuras de Santa Fe en el estadio General Santander, donde el cuadro ‘cardenal’ perdió 1-0 frente al Cúcuta Deportivo. Al final del partido el guardameta nortesantandereano dijo que a su equipo le “faltó profundidad” y que lo que deben mejorar a futuro porque llevan dos partidos sin anotar.

“Hicimos lo que pudimos. Fue un partido lindo para la gente, con intensidad, con opciones de lado y lado. Ellos fueron más efectivos que nosotros y se llevaron el resultado”, señaló Castellanos, quien hizo tres buenas atajadas que impidieron que el cuadro local ganara por un marcador más amplio.



El ex portero del Cúcuta fue claro al decir en qué está fallando el equipo dirigido por Patricio Camps: “Nos faltó profundidad porque llegábamos hasta cierto punto y no podíamos hacerles daño. Poco remate directo. Poco exigimos a ‘Chave’ (Juan Camilo Chaverra) que es un gran arquero y lo felicito por esa campaña, pero creo que nos faltó ese último pase y esa eficiencia y eficacia para hacerles daño”.



El Santa Fe ahora se prepara para enfrentar al Atlético Nacional, el próximo miércoles en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, un duro partido en el que Castellanos sabe qué necesitan anotar goles. “Siempre debemos mejorar: lo primero es hacer daño. En dos partidos no hemos marcado, necesitamos abrir el arco, que lleguen los goles por montones para que nos ayuden y podamos sumar de a tres que es la consigna”.

Sobre la lesión de Seijas

“Lo vi bastante adolorido, la ilusión de que no sea nada grave, que solo sea una contusión. Por respeto al departamento médico esperaremos el diagnóstico, pero ilusionados de que sea algo corto y esté pronto con nosotros en el campo”.

Sobre el gol que le marcó Miranda



“Me la jugué, me pega. Le achiqué el ángulo, pero lastimosamente el viento le ayuda un poco. Hizo como un remolino… Lo freno, pero no lo paro. Ahí llegó ya el jugador de ellos más rápido que el nuestro y la empuja”.