'La idea de juego fue muy bien ejecutada': Juan Carlos Osorio

Para Juan Carlos Osorio el plan se cumplió a cabalidad. El técnico del Atlético Nacional, que presentó un esquema diferente a lo que venía presentando a lo largo del semestre, con un 3-3-2-2, resaltó que “el equipo tuvo un buen juego” y que todo salió “de acuerdo a lo planeado”, aunque también le criticó a sus jugadores que hayan arriesgado sobre el final del partido cuando no tenían necesidad de buscar un cuarto gol: “había era que controlar el juego”, dijo.

A continuación lo más destacado de la rueda de prensa de Osorio, después del partido contra el Cúcuta en el Atanasio Girardot.



Sobre el cambio de sistema: “Creo que el equipo tuvo un buen juego hoy. Un rendimiento y un desempeño de acuerdo a lo planeado, la idea de juego fue bien ejecutada, por ahí nos equivocamos, pero yo asumo la responsabilidad porque el equipo muy está acostumbrado a otra idea de juego. El empate de ellos, preferimos jugar en corto a jugar con el alejado.



En el segundo tiempo, después del 3-1, el equipo siguió atacando, arriesgando el resultado. También me hago responsable de eso. Es consecuencia del estilo de juego, de la forma como entrenamos, como concebimos el juego. Creo que podemos mejorar y seguramente que vamos a tener otros buenos partidos”.



¿Reparos?: “Creo que el empate de ellos viene porque quisimos sostener la pelota en la frontera del tercio defensivo, del tercio medio. Yo me hago responsable porque el equipo siente el juego de esa manera. Sobre el final, no había necesidad de arriesgar tanto y dejarlo que se abriera el partido y buscar un cuarto gol que no era necesario. Había era que controlar el juego. Nuevamente, es consecuencia de la manera como normalmente jugamos, que siempre queremos atacar. Más que reparos es cosas a mejorar”.



Apreciaciones sobre algunos jugadores: “Planificamos considerando el calendario, tres días u medio máximo, entre juego y juego. Era la oportunidad para el grupo de 20 jugadores que normalmente están, 22 con Sebastián y con Néider, de aportarle y contribuirle a un buen cuadrangular al equipo.



Buscamos la manera de hacerlo bajos razones estrictamente futbolísticas, pero fue imposible por el llamado de nuestros jugadores a la selección. Buscamos la manera con Andrés y con Juan Pablo de que permanecieran acá, porque creemos en ellos, son muy importantes e iban a participar. Eso quedó demostrado, comenzando en un partido muy importante para el club. Andrés tuvo que salir por una pequeña lesión. Juan Pablo: se entrena mejor, siempre he creído en él. Creo que va a dar ese salto de calidad que todos esperamos de él. Me alegra porque era el juego de ellos porque se van y no sabemos qué va a pasar”.



El trabajo de Barcos en el nuevo esquema: “Hay varias maneras de tener entradas en el último tercio, nosotros también podemos utilizarlas, entrenarlas y usarlas. Hernán especialmente nos sirvió mucho para sostener la pelota para conectar ya sea prolongando o bajando la pelota y conectando con el media punta y el volante central que se incorporaba al último tercio. Se trabajó en la semana, dio buenos resultados y el crédito para los muchachos que lo ejecutaron muy bien”.