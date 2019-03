‘El Cali tuvo ambición, ganas de ganar’: Lucas Pusineri

Pese a la derrota 0-1 frente al América, en el clásico, el técnico argentino Lucas Pusineri elogió la actuación de su equipo, agradeció el esfuerzo de sus jugadores y dejó en claro que una jugada infortunada acabó con el buen rendimiento mostrado.



“En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que nos vino a ver, es la primera vez que veo el estadio repleto y eso me enorgullece. Es una lástima, nos duele perder el clásico, pero quiero agradecerles masivamente por cómo han venido hoy a acompañar al equipo. Esto sigue, continuamos con un equipo en construcción, tenemos una semana por delante en la que debemos hacernos fuertes y levantarnos rápidamente", aseguró Pusineri en primera instancia.



Posteriormente, refiriéndose al segundo tiempo, aseguró: “El Deportivo Cali fue en busca del partido desde el minuto 0, tuvo las circunstancias, vi las estadísticas, los futbolistas estuvieron muy bien, el Cali tuvo ambición, ganas de ganar, en el complemento por momentos el partido se tornó medio difuso y se puso lento. Tuvimos varios remates, pero hoy un pie o una mano no nos permitieron anotar. Rescato la actitud del grupo, este deporte a veces premia lo ingrato, sigo para adelante con los partidos que vienen”.



Y cuestionado sobre el poco protagonismo de Juan Ignacio Dinenno dijo: “Las pocas horas que tuvimos de recuperación de los partidos de la semana pasada nos lleva a una rotación, hoy tuvieron la oportunidad de ver a un gran jugador como Andrés Balanta. Dinenno no tuvo la posibilidad de que le queden las pelotas claramente, pero también luchó, fue un partido difícil para todos”.



Y agregó: “fuimos dominadores de los 97 minutos que tuvo el encuentro, infortunadamente nos vamos con las manos vacías con un gol en contra, en 97 minutos el Cali fue protagonista”.



Para concluir, respecto a lo que cree él que le faltó a su equipo, remarcó: “Vi posibibilidades de trabajo cuando llegué y estas ya se van concretando: Balanta nos da la posibilidad de ser una afirmación concreta y en esa rotación estamos muy conformes, hoy vi un Agustín Palavecino de muy buena manera, me deja muy contento también, agradezco los picos altos que tuvo el equipo, seguimos en construcción, pero no se puede parar el tiempo”.



El Cali jugará el próximo miércoles 20 de marzo (7:30 p.m.) el partido que tiene aplazado de la séptima fecha de la Liga Águila I-2019 frente a Nacional, en el Estadio Atanasio Girardot.



‏Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces