Medellín, contra Envigado, por su segunda victoria en casa

Deportivo Independiente Medellín recibirá a Envigado Fútbol Club este domingo, a partir de las 4:00 p.m., en juego por la fecha 11 de la Liga I-2019. El ‘poderoso’ expondrá su invicto de 25 fechas en el estadio Atanasio Girardot frente a un conjunto ‘naranja’ que disfruta un buen presente, pues es el equipo antioqueño que mejor está ubicado en la tabla de posiciones.

Los rojos quieren seguir escalando posiciones en la tabla

Dos victorias y dos empates, suma Medellín en las últimas cuatro fechas. El conjunto ‘poderoso’ quiere volver a ganar y qué mejor oportunidad que en el clásico joven frente a Envigado. Octavio Zambrano no dispondrá muchas variantes con respecto al partido anterior contra Nacional. Mateo López o Larry Angulo sería el titular en el lugar de Andrés Ricaurte que cumplió su primera semana de sanción de las dos que tiene pendientes.

Sebastián Macías no logró recuperarse de su lesión y estará una semana más en fisioterapia y trabajos diferenciados. En su lugar volverá a estar Luis Tipton. Por otro lado, tanto Carlos Sinisterra como Diego Herazo se recuperaron de sus lesiones y están disponibles si el técnico ecuatoriano lo requiere.



“Un triunfo nos catapulta algunos lugares en la tabla de posiciones, al margen de los otros resultados, pasa a ser imperante el poder sumar de a tres puntos”, indicó Zambrano.



Medellín expone un invicto como local de 25 partidos, 14 victorias y 11 empates conforman esa marca, la más importante para el equipo del pueblo, jugando los torneos cortos de la Liga. Por otro lado, su goleador Germán Cano podría llegar al club de los 100 goles en Liga. El pasado sábado frente a Nacional llegó a 99 tantos. 90 de ellos los ha celebrado con la camiseta roja.

Envigado, a seguir sumando



Con cinco partidos sin perder, en donde cosechó tres victorias y dos empates, Envigado frenó su flojo arranque en la Liga y con un lugar entre los ochos, los del sur del Valle de Aburrá quieren ‘voltear’ a otro grande como ya lo hicieron contra América en el Polideportivo Sur.



Una ausencia tendrá la ‘cantera de héroes’ para este partido. Jairo Palomino llegó a su quinta tarjeta amarilla y verá el partido desde la tribuna. En su lugar estaría el inglés George Saunders, quien había perdido terreno en la titular debido a sus lesiones y el buen nivel que ha mostrado el ex jugador de Nacional.



Uno de los que quiere seguir figurando con la camiseta naranja es Alexis Zapata, el ‘10’ no le tiene miedo al ‘poderoso’. “Tenemos buenos jugadores con muy buen pie, cada vez nos complementamos mejor, de visitante jugamos muy bien y vamos a buscar un muy buen resultado”.

Por su parte, el técnico Eduardo Lara confía en el buen trabajo que ha venido desempeñando su equipo, frente a Medellín no quieren tener la excepción y la misión de seguir sumando para la tabla de posiciones y la del promedio, es prioridad en Envigado.



“Medellín es un equipo importante con jugadores importantes, pero Envigado sabe hacer buenos partidos en el Atanasio. Debemos estar concentrados en defensa y poder atacarlos de la mejor manera. Estamos rodeados de buenos jugadores con muy buena condición técnica, si nos permiten jugar, habrá un buen espectáculo con el equipo que tenemos”, comentó Lara.



Otra novedad que tiene el conjunto envigadeño, es la llegada del brasileño Bruno Moreira Soares, juega como extremo izquierdo, tiene 19 años y llega del equipo sub 20 del Santos. El jugador tiene su documentación al día, llega cedido y podría sumar algunos minutos en este partido.



Envigado acumula dos partidos sin perder frente al Independiente Medellín, ganó uno y empató otro. Algo que no se veía desde marzo de 2013, donde sumó 4 victorias y dos empates en los seis encuentros disputados. Además, acumula cinco partidos sin perder de manera consecutiva, algo que no ocurría desde abril de 2018, donde sumó 3 victorias y 3 empates.



En cuanto al historial, Medellín y Envigado han jugado 72 partidos por Liga. El ‘poderoso’ ganó 26 frente a 21 del ‘naranja’ y 25 empates.





Alineaciones probables:

Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Héctor Urrego, Jesús Murillo, Luis Tipton; Diego Arias, Mateo López (Larry Angulo), William Arboleda, Bryan Castrillón; Leonardo Castro, Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.



Envigado F.C.: Jefferson Martínez; Cristian Arrieta, Santiago Ruiz, Francisco Báez, Jesús Martínez; Iván Rojas, George Saunders, Neyder Moreno, Alexis Zapata, Yeison Guzmán, Michel Nike Gómez.

D.T.: Eduardo Lara.



Hora: 4:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó).

T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín