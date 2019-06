Críticas de Pinto a la forma en que se imponen los horarios en la Liga

Jorge Luis Pinto se quejó del horario de las 3:30 p.m. en el que se jugará el partido contra el América, por la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2019. “No puedo entender cuál es la intención de quién le corresponda poner estos horarios”, dijo el técnico este martes en rueda de prensa.

“Nosotros tenemos un compromiso con la afición y a la afición no se le puede hacer ese daño. Me parece que jamás en la historia se había jugado un miércoles a las 3:15 p.m. en Bogotá”, dijo Pinto, quien confesó sentirse “asombrado con los horarios” que se vienen imponiendo.



El partido contra el América debe jugarse en simultánea con el juego de Ipiales entre el Pasto y el Unión Magdalena, ya que tanto bogotanos como pastusos tienen posibilidad de clasificar a la final. Vale anotar que este horario se debe a que el estadio Municipal de Ipiales no tiene iluminación artificial lo que no permite jugar en horario nocturno.



“No he podido entender eso. Nosotros salimos a las 5:30 p.m. o 6 p.m. y había luz en el estadio de Ipiales. No entiendo por qué no se puede jugar a las 4 p.m. que es un horario bueno para todo el mundo”, señaló Pinto, quien dijo que se debe respetar a los aficionados.



“El fútbol vive y se sustenta de la afición. Hay que darles respeto a los aficionados”, dijo el entrenador del equipo embajador que depende de sí mismo, pues una victoria lo clasifica a la final sin importar lo que suceda en el juego de Ipiales.