'Estoy sorprendido con lo que el equipo hizo hoy': 'Pecoso' Castro

La dura derrota de América frente a Envigado, por 4-1, sorprendió a todos, en especial al entrenador escarlata, Fernando ‘Pecoso’ Castro, quien en su rueda de prensa dijo no saber qué le había sucedido a sus dirigidos y se mostró impactado por el resultado con el que su equipo se marchó del Polideportivo Sur.



“Estoy sorprendido con la forma en que jugó el equipo hoy. Tengo que hablar con los jugadores sobre qué pudo haber pasado, si había alguna lesión, si alguien estaba mal o estaban incómodos. También hay que darle mérito al rival, que hizo un buen trabajo, supo aprovechar los errores nuestros y ganó un partido que, como local, merece por lo que hizo en los 90 minutos”, arrancó diciendo Castro.



Luego, considerando lo abultado del resultado, prosiguió: “Yo hacía mucho tiempo no recibía cuatro goles, me sorprendió mucho la actuación del equipo. Ahora me toca hablar con el plantel, escucharlos, saber qué sintieron o qué pasó, porque el equipo no tuvo una buena actuación”.



Y cuestionado respecto a lo que le pudo haber pasado al equipo, se sinceró: “Yo, hasta este momento, no tengo una respuesta clara. A quién juzgo o si me juzgo, la verdad no sé, quiero ver el video para ver por qué jugó el equipo tan mal, dónde fueron los errores y qué fue lo que, realmente, aprovechó el rival”.



Para finalizar, mostró preocupación de cara a lo que viene: “No le voy a quitar méritos al rival de hoy, pero no entiendo qué le pasó al equipo. Este no es el equipo que se preparó en la semana, no hizo ni el 30% del trabajo de lo que se hizo en la semana. Me preocupa muchísimo lo ocurrido”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces