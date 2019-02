'Durante el partido el que puso condiciones fue América’: ‘Pecoso’

Tras la victoria de América frente a Rionegro Águilas, en condición de visitante, el entrenador escarlata resaltó el trabajo de sus jugadores y aseguró que su equipo mereció la victoria por lo hecho en territorio antioqueño, aunque admitió que en muchas ocasiones, los rojos de cali, no supieron recuperar el balón y tuvieron mala entrega de pelota.

Con base en esto, Castro afirmó: “tengo que reconocerle al plantel el trabajo de la semana, es un grupo que viene haciendo las cosas bien, que quiere triunfar y piensa en el futuro; nosotros, con todo respeto, siempre vemos dos videos del rival y les destaqué que el lateral izquierdo, estupendo, era la salida del equipo y teníamos que tapar su salida y venir a atacarlos como si estuviéramos en casa”.



Sin embargo, también resaltó las cosas que no le gustaron: “del partido de hoy tengo que ir esta semana a trabajar en qué tenemos que mejorar, ganamos pero ellos tuvieron tres o cuatro opciones de gol, porque perdimos la pelota fácil y cuando no la perdimos la entregamos mal, y nos cogen mal parados, tenemos que corregir todas estas cosas”.



Y sobre el penal fue claro: “llover sobre lo mojado es muy fácil, la mayoría entendemos que hubo penalti, hay que entender al árbitro, si tuvo un error o equivocación para mí fue esa, lo estuviéramos juzgando si hubiéramos perdido o empatado. Hay que entender la presión del ser humano, no creo que haya incidido para nada en el resultado”.



América es, parcialmente, tercero en la Liga I-2019. Tiene 13 puntos y es escolta de de Millonarios y Cúcuta. Los escarlatas recibirán el próximo jueves 28 a Santa Fe en el Pascual Guerrero.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces