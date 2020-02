Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Se acaba febrero y se despide de gran manera. Marzo dice hola, y lo hace con bombos y platillos. Este fin de semana está plagado de clásicos, en Colombia y en las principales ligas de Europa. Además, Argentina sigue la lucha entre River Plate y Boca Juniors, pero el equipo de la banda cruzada podría liquidar la disputa por el título en esta jornada.



En España, Real Madrid y Barcelona paralizarán el mundo. En Inglaterra, duros partidos para Yerry Mina y Dávinson Sánchez. En Italia, un duelo que será vital por el liderato; y mucho más.



Aquí los partidos recomendados para estos días de fin de semana:

Viernes, 28 de febrero

7:10 p.m.: Colón vs. Boca Juniors (Superliga de Argentina).



7:40 p.m.: Junior vs. Jaguares (Liga de Colombia).



Sábado 29 de febrero

4:05 p.m.: Atlético Nacional vs. Medellín (Liga de Colombia).



5:40 p.m.: River Plate vs. Defensa y Justicia (Superliga de Argentina).



6:10 p.m.: América vs. Cali (Liga de Colombia).



Domingo 3 de noviembre

9:00 a.m.: Everton vs. Manchester United (Premier League de Inglaterra).



9:00 a.m.: Tottenham Hotspur vs. Wolverhampton (Premier League de Inglaterra).



9:30 a.m.: Leipzig vs. Bayer Leverkusen (Bundesliga de Alemania)



2:45 p.m.: Juventus vs. Inter (Serie A de Italia).



3:00 p.m.: Real Madrid vs. Barcelona (Liga de España).