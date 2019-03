‘Nos faltó astucia, inteligencia y concentración’: Octavio Zambrano

El gol de Mauricio Duarte, en la agonía del partido, dejó al Medellín con la ilusión de lograr su segunda victoria por fuera del Atanasio en esta Liga. Al final del partido, el técnico Octavio Zambrano se mostró inconforme por el resultado obtenido, donde su equipo volvió a tener fallas defensivas y le volvieron a marcar, ajustando cuatro encuentros consecutivos en donde no termina con el arco invicto.



“Nos faltó astucia, inteligencia y concentración, podía seguir con otros adjetivos, pero creo que son suficientes con esas tres”, comentó.

En cuanto a las variantes realizadas en el frente de ataque, el DT ecuatoriano explicó que “Diego Herazo no estaba para 90 minutos, estaba para 60. Físicamente todavía no está, tenemos otro partido en tres días y debemos reservar jugadores. (Carlos) Sinisterra está falto de ritmo y con la velocidad de Ever Valencia nos daría frutos como en el segundo gol. (Leonardo) (Castro) tiene una virosis y eso hizo estragos en su rendimiento. Los cambios fueron más por necesidad, que por diseño”.



Sobre la pérdida de tiempo de su arquero David González, Zambrano lo defendió y enfatizó: “Siendo claro, con mucho respeto lo digo. Todos los equipos en Colombia, en las postrimerías del partido, queman tiempo. Por lo que no acepto que solo lo hacemos nosotros. No somos los únicos que hacemos eso”.



Finalmente, emitió un concepto sobre el rival, un equipo que venía con dos derrotas consecutivas y al que le faltó darle la ‘estocada’ final para que el poderoso pudiera entrar al grupo de los ocho: “Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo necesitado de resultados. Muchas veces, cuando se marca un gol tan temprano, por la psicología de los jugadores, por proteger un gol, no se marcan más goles. En el primer tiempo pudimos hacer más goles pero no lo hicimos. Siempre sucede en el fútbol que cuando no se aprovechan las opciones, el rival se viene encima y eso nos ocurrió”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín