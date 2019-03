Nacional y Cali se repartieron los puntos: 2-2 en el Atanasio

Atlético Nacional empató 2-2 frente al Deportivo Cali en duelo pendiente por la séptima fecha de la Liga I-2019. Los dirigidos por Lucas Pusineri fueron eficientes en el primer tiempo, mientras que el local logró equilibrar cargas, salvando un punto en el Atanasio.

Deportivo Cali salió con todo a buscar al partido, presionando en corto y aprovechando la salida en corto de Nacional, al minuto de juego y tras un descuido en la defensa verdolaga, Agustín Palavecino recuperó la pelota y se la entregó a Juan Dinenno quien abrió el marcador para la visita.

Tras el gol ‘azucarero’, Nacional salió a buscar el empate, empleando juego por las bandas y rematando de media distancia, pero la profundidad escaseaba en el dueño de casa. Mientras el Cali empleaba el contraataque, al minuto 9, nuevamente Dinenno quedó cerca de marcar el segundo gol de la noche.



Un minuto más tarde, Christian Rivera interceptó un pase largo de Nicolás Hernández, Rivera recorrió gran parte de la cancha y buscó a Agustín Palavecino, quien definió de pierna derecha un remate cruzado inalcanzable para José Cuadrado, ampliando la ventaja en el marcador en favor de la visita.



Pese al 0-2, Nacional intentaba controlar la pelota, pero no sabía aprovechar el terreno que le cedía el Cali, un equipo que había logrado la comodidad en el resultado, dedicándose a manejarlo y atacar los espacios que dejaban los verdolagas cuando salían al ataque.

Al minuto 30, nuevamente el Cali se acercaba al arco local, mediante un remate de Jhon Mosquera, Cuadrado detuvo el remate, pero dejó un rebote que no pudo concretar Palavecino. Cuatro minutos después, Juan Camilo Angulo de pierna derecha remató de media distancia y otra vez Cuadrado atajó.



Sobre el minuto 35, Juan Pablo Ramírez fue sustituido, dándole su lugar a Pablo Ceppelini. El estadio lo despidió chiflado, debido a su flojo desempeño en la generación de fútbol en este partido para Nacional.

Al minuto 39, un remate con pierna derecha de Steven Lucumí inquietó el arco de Pablo Mina, que se le nota su falta de ritmo en los últimos partidos.



Sobre el minuto 42 y tras un pase de Nicolás Hernández, Lucumí sufrió un tirón en su pierna izquierda y tuvo que ser relevado por Vladimir Hernández.



En tiempo de descuento y tras un rechazo defectuoso de Danny Rosero, Sebastián Gómez tomó el rebote y empalmó con su pierna izquierda un potente disparo para descontar en el marcador y mantener la ilusión en un partido complicado para Nacional. Tras el gol, Pablo Ceppelini tuvo el empate, luego de que el volante uruguayo hiciera una gran jugada personal y el remate de pierna derecha pasara por centímetros del arco de Mina.



En la etapa complementaria, Pusineri sacó a Jhon Mosquera e incluyó a Kevin Velasco buscando una mayor presión en la salida del local.

Nacional recuperó la pelota y buscaba construir juego para ser ofensivo, mientras que la visita no estaba tan sólida como en el primer tiempo. Pero aguantaba el paso del tiempo, mientras empleaba el contraataque.



Al minuto 29 y tras un tiro de esquina desde el sector derecho cobrado por Yerson Candelo, llegó Pablo Ceppelini al área rematando la pelota con su cabeza y dirigirla al rincón izquierdo del arco norte, empatando el partido. El uruguayo consiguió su segundo gol de manera consecutiva y el tercero por Liga con la camiseta de Nacional.



Tras el gol, el encuentro se tornó de ida y vuelta, ambos equipos necesitaban la victoria y un empate era perjudicial. Los minutos finales fueron intensos, con intensidad y transiciones rápidas.



Al minuto 45 un remate violento de Vladimir Hernández exigió a Mina que logró tener una gran reacción y pudo ser la victoria para los verdolagas. Dos minutos después, Barcos remató con pierna derecha, pero el golero caleño logró atajar la pelota, graduándose como la figura en un partido donde Cali comenzó muy bien y Nacional remató mejor.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en la frontera al Cúcuta Deportivo. Entre tanto, Deportivo Cali visita en Barrancabermeja a Alianza Petrolera.



Síntesis

Atlético Nacional 2-2 Deportivo Cali



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado (5); Carlos Cuesta (5), Daniel Bocanegra (5), Nicolás Hernández (5), Christian Mafla (5); Brayan Rovira (5), Sebastián Gómez (6), Juan Pablo Ramírez (4); Steven Lucumí (5), Yerson Candelo (6), Hernán Barcos (5).

Cambios: Pablo Ceppelini (6) por Juan Pablo Ramírez (35 PT), Vladimir Hernández (5) por Steven Lucumí (45 PT), Jean Lucas Rivera por Christian Mafla (30 ST).

D.T.: Paulo Autuori.



Deportivo Cali: Pablo Mina (7); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (5), Francisco Delorenzi (6), Darwin Andrade (6); Andrés Balanta (5), Christian Rivera (6), Didier Delgado (5), Agustín Palavecino (6), Jhon Mosquera (6); Juan Dinenno (6).

Cambios: Kevin Velasco (5) por Jhon Mosquera (1 ST), Deiber Caicedo (6) por Didier Delgado (22 ST), Feiver Mercado (SC) por Agustín Palavecino (37 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Goles: Sebastián Gómez (45+1 PT), Pablo Ceppelini (29 ST) en Atlético Nacional. Juan Dinenno (1 PT), Agustín Palavecino (10 PT) para el Deportivo Cali.

Amonestados: Carlos Cuesta (15 PT), Pablo Ceppelini (44 PT), Hernán Barcos (24 ST), Daniel Bocanegra (37 ST) para Atlético Nacional. Juan Dinenno (15 PT), Danny Rosero (22 PT), Pablo Mina (24 ST), Andrés Balanta (25 ST) para el Deportivo Cali.

Expulsados: no hubo.

Figura: Pablo Mina (7).

Árbitro: Jhon Hinestroza (6).

Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 20.300 espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín