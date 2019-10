Millonarios, de nuevo en un bache: los motivos del mal momento

Millonarios solo ganó un punto de los últimos seis en disputa y aunque sigue de tercero en la tabla, su juego se hace cada vez menos vistoso y especialmente, menos efectivo en la parte ofensiva. Estos son algunos de los motivos del bajón del cuadro azul, que se evidenció con el empate sin goles contra Patriotas, este domingo, en la fecha 15 de la Liga II-2019, que dejó al cuadro azul con 27 puntos.

El técnico Pinto reconoció al final del partido contra Patriotas que a Millonarios le faltó “fútbol, picardía, desequilibrio individual”. Esa fue una de las claves para que el cuadro boyacense no sufriera durante el encuentro y con un ordenado y compacto esquema defensivo se llevara un punto de su visita al estadio El Campín.



Y es que esa falencia que reconoció el técnico es solo una de las que ha presentado el equipo albiazul en los últimos encuentros, incluso en algunos que ganó.



Le faltan ideas para generar fútbol ofensivo

Millonarios se repite mucho en el envío de centros para buscar el remate de cabeza de hombres altos y de buena definición en el fútbol aéreo como son José Guillermo Ortiz y Fabián González Lasso. Las cifras así lo ratifican: en el partido contra el Cúcuta Deportivo lanzó 21 centros al área, de los cuales solo fueron buenos 5, es decir apenas el 24%.

Millonarios ha basado mucho su ataque lanzando centros. Foto: CARLOS ORTEGA / CEET



“No supimos descifrar el bloque que ellos hicieron” dijo David Macalister Silva, luego del empate contra Patriotas y es que en ese juego Millonarios volvió a intentar con los centros, pero de 18 que lanzó solo dos fueron buenos (18%).



No mantiene el ritmo en los partidos

Millonarios se ha venido acostumbrando a jugar bien solo una parte del partido. Le ocurrió recientemente contra Medellín, al que dominó en el primer tiempo y sufrió en el segundo, en el que ganó con una jugada de contraataque.



Le pasó contra Alianza Petrolera, al que dominó de gran forma en la posesión y en ocasiones de gol, pero el que lo complicó en la segunda mitad y por poco le empata luego de ir abajo 2-0. Sin embargo, la situación empeoró contra Patriotas, en el que el equipo no se vio con dinámica y fortaleza para romper la defensa rival.



"Hemos tenido altibajos. A veces regalamos el primer tiempo, a veces el segundo. Tenemos que tener una estabilidad desde el comienzo hasta el fin y que podamos clasificar", reconoció Cristian Arango al final del encuentro contra Patriotas.



El nivel irregular de algunos jugadores

El propio técnico criticó lo que hicieron algunos jugadores en el partido contra Patriotas, como es el caso de Juan David Pérez, quien ha tenido muchos altibajos en este semestre y aunque ha anotado goles importantes, no tiene consistencia en su nivel. En el juego contra Patriotas no hizo ni un tiro al arco y estuvo muy impreciso en el manejo de la pelota, incluso se resbaló un par de veces ante la ansiedad de llegar pronto al área rival.

Juan David Pérez no tuvo un buen partido contra Patriotas. Foto: CARLOS ORTEGA / CEET



David Silva tampoco ha vuelto a ser determinante y el delantero que llegó enchufado con las redes contrarias, como José Ortiz, solo ha marcado un gol en los últimos seis partidos que disputó.